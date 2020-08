Gerade zur Einschulung der I-Dötzchen fallen viele Kosten an und für manch eine Familie mit wenig finanziellen Mitteln ist schwer, alle notwendigen Materialien zu kaufen und die Schultüte zu füllen.

Zum Start des neuen Schuljahres hat das Team des "TaschenFüllers" - ein Arbeitszweig der Stiftung "Leuchtturm" - sich daher eine besondere Aktion einfallen lassen: "Wir haben ein Einschulungspakete geschnürt und bieten diese bedürftigen Familien für ihre I-Dötzchen an!"

Die Sonder-Ausgabetermine dieser Einschulungspakete finden am Montag, 10. August, und am Donnerstag, 13. August, zwischen 17 und 19 Uhr an der Bahnhofstraße 45 in Velbert statt. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, muss - wie bei der Tafel für Niederberg - seine Bedürftigkeit mit entsprechenden Dokumenten nachweisen.

Mit der Aktion "Taschen-Füller" möchte die Stiftung "Leuchtturm" generell Familien helfen, die nicht wissen, wie sie es schaffen sollen, die Schultaschen ihrer Jungen und Mädchen zu füllen. Jeden ersten Donnerstag im Monat öffnen ehrenamtliche Helfer die Räumlichkeiten der Schulmaterial-Kammer in der Christus Gemeinde Velbert (CGV) und geben Schulbedarf zu günstigen Preisen heraus.

Infos in Kürze: