Die Velberter Stadtverwaltung hat auf die aktuellen Ereignisse reagiert und setzt entsprechende Maßnahmen um. Folgender Überblick erläutert, was Bürger unbedingt beachten sollten:

Velberts Bürgermeister Dirk Lukrafka bittet um Verständnis, dass, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verzögern, ab sofort das Rathaus bis auf weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten werden kann. Der Zutritt ist nur noch möglich über die Rathaustreppe am Haupteingang und über den barrierefreien Eingang an der Thomasstraße. „Klären Sie bitte allgemeine Fragen über die Telefonzentrale unter 02051/260“, so Lukrafka.



Service-Büros sind geschlossen



Die drei Service-Büros sind bis auf weiteres geschlossen. Vereinbarte Termine entfallen ersatzlos. Dringende Melde- und Passangelegenheiten können jedoch nach vorheriger Absprache im Service-Büro des Rathauses erledigt werden - dafür Kontakt unter Tel. 02051/262391, 02051/262321 oder 02051/262393 aufnehmen.

Kontaktdaten für verschiedene Anfragen

Anfragen zu beabsichtigten Bauvorhaben oder zu bereits vorliegenden Anträgen können unter Angabe des Aktenzeichens und der Adresse des Vorhabengrundstücks an Bauberatung@velbert.de gerichtet werden.

Bibliotheken bleiben zu

Die Stadtbücherei mit ihren drei Bibliotheken in Velbert, Neviges und Langenberg schließt bis Sonntag, 19. April, die Pforten. Leser, die noch Medien entliehen haben, brauchen sich allerdings keine Sorgen um Versäumnisgebühren zu machen: Die Leihfristen für alle entliehenen Medien wurden automatisch bis Montag, 20. April, verlängert. Die digitalen Angebote der Stadtbücherei Velbert können weiterhin rund um die Uhr genutzt werden. Auf der Homepage www.stadtbuecherei-velbert.de sind alle Links zu den digitalen Angeboten und weitere Informationen zu finden.

Maßnahmen beim Standesamt

Auch beim Standesamt Velbert ist es notwendig, dass ab sofort bis auf weiteres kontaktreduzierende Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Beratung möglich. Den Bürgern stehen folgende Nummern zur Verfügung:

Geburten: 02051/262504, 02051/262307 sowie petra.rose@velbert.de oder gaby.dudat@velbert.de;

Eheschließungen: 02051/262353 oder rainer.lubek@velbert.de oder bettina.schuetz@velbert.de;

Bestattungen: 02051/262307 oder gaby.dudat@velbert.de, petra.rose@velbert.de oder bettina.schuetz@velbert.de;

Urkunden können ausschließlich über das Onlineportal angefordert werden: https://www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/formulare/

Sporthallen bleiben zu - keine Sitzungen

Das Sport- und Betriebsmanagement der Stadt Velbert weist darauf hin, dass ab sofort bis zum 19. April die Velberter Sporthallen sowie Sportstätten gesperrt sind.Darüber hinaus ist entschieden worden, dass sämtliche Ausschüsse sowie der Rat bis einschließlich 19. April nicht tagen werden. Sitzungen, zu denen bereits eingeladen wurde, fallen aus.