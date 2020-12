Weihnachten ist zum Greifen nahe. Noch ist Zeit genug alle Geschenke zu besorgen. Die Tourist-Information der Velbert Marketing GmbH hält exklusive Geschenkideen aus Velbert und Umgebung bereit.

Brandneu im Sortiment ist die dritte Auflage der Velberter Weihnachtskugel. 2018 feierte der Tannenbaumschmuck mit dem Mariendom als Motiv in limitierter Auflage Premiere. 2019 wurde die Serie mit dem Motiv der Velberter Skyline fortgeführt. Von der zweiten Auflage der Velberter Weihnachtskugel sind auch noch einige Restexemplare erhältlich.

In diesem Jahr präsentiert die Velbert Marketing GmbH eine weitere Weihnachtskugel, diesmal mit dem Motiv des Bürgerhauses in Langenberg. Die Velberter Weihnachtskugel bietet die Möglichkeit sich ein Stück Velbert ins heimische Wohnzimmer zu holen und eignet sich als Geschenk oder Mitbringsel. Erhältlich ist sie im Ladenlokal der Velbert Marketing GmbH, bei der Buchhandlung Kape und im Antiquariat „Im Honnes“ in Langenberg sowie beim Weinhandel Stellwag in Neviges.

Auch im nächsten Jahr soll die Serie der Velberter Weihnachtskugel fortgeführt werden. „Dann gibt es wieder ein Nevigeser Motiv“, stellt Olaf Knauer, Geschäftsführer der Velbert Marketing GmbH, in Aussicht.

Eine weitere Geschenkidee, die die Tourist-Information bereithält, sind die Velberter Schlüssel-Gerichte, Schlüssel-Menüs und Schlüsselchen für Kinder. Die Gutscheine, mit denen man in den 21 teilnehmenden Restaurants Essengehen kann, erfreuen sich bereits seit 35 Jahre großer Beliebtheit und kommen in diesem Jahr in einem komplett neuen Design daher.

Darüber hinaus gibt es bei der Velbert Marketing GmbH weitere attraktive Geschenkideen, wie z. B. die Velberter Skyline, eine individuell angefertigte Designleuchte, den Velberter Schlüsselbaum, den Velberter Schlüssel Traum-Sekt, den Velberter Schlotschmet-Likör und vieles mehr.