Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage werden die Wochenmärkte in Velbert-Mitte auf dem Platz "Am Offers" sowie "Am Berg" jeweils vorverlegt.



Beide Märkte finden bereits am Donnerstag, 14. April, jeweils zwischen 7 und 13 Uhr statt. Die Termine an Karfreitag, 15. April, entfallen.

Die Wochenmärkte in Velbert-Neviges und -Langenberg sind nicht betroffen und können zu den gewohnten Zeiten besucht werden.