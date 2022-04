Welch ein Imageschaden für die beliebte Kinder-Schokolade des Herstellers Ferrero. Kurz vor Ostern ruft das Unternehmen immer mehr Produkte zurück, weil sie mit Salmonellen belastet sein könnten.

Seit gestern ermittelt die belgische Staatsanwaltschaft gegen den Süßigkeitenproduzenten. Sein Werk in Arlon wurde geschlossen. Hier wurden bereits im Dezember 2021 Salmonellen festgestellt. Sie seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden, teilt Ferrero mit. Seit Freitag werden alle in der belgischen Fabrik gefertigten Kinder-Produkte zurückgerufen.

Dreieinhalb Monate bis zum Produktrückruf

Bis die ersten Produkte zurückgerufen wurden, dauerte es aber dreieinhalb Monate. Hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa wurden inzwischen erfasst. "Wir arbeiten mit den Einzelhändlern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Produkte nicht mehr im Handel erhältlich sind. Sollten Sie eines dieser Produkte besitzen, raten wir Ihnen, es nicht zu verzehren. Sie können das betroffene Produkt in der Regel auch ohne Kassenbon in Ihrem Einkaufsmarkt zurückgeben oder Sie kontaktieren unser Consumer Service-Team", teilt Ferrero Deutschland mit.

Verbraucherzentrale rät zur Vorsicht

Die Verbraucherzentrale geht noch weiter und rät, keine Kinder-Produkte von Ferrero wie kinder Überraschungeier, kinder Mini Eggs, kinder Überraschung Maxi und Schoko-Bons zu verzehren, bis die Untersuchungen der Behörden und der Firma Ferrero abgeschlossen sind. "Der Konzern hat bereits mehrfach den Rückruf auf weitere Produkte ausgedehnt und Verbraucher:innen können am Produkt nicht erkennen, ob es im belgischen Werk hergestellt wurde", begründen die Verbraucherschützer ihre Empfehlung.

Welche Produkte werden zurückgerufen?

Von dem Rückruf betroffen sind alle Kinder-Produkte, die in dem belgischen Werk hergestellt wurden, unter anderem:

Überraschungseier

Mini Eggs

Schoko-Bons

Eine vollständige Liste der rückgerufenen Produkte findet ihr hier.

