Die nächste Begegnung (Oberliga Niederrhein) - 1. FC Bocholt 1900 gegen die SSVg Velbert 02 steht an. Bereits am kommenden Sonntag, 19. September, um 15.30 Uhr heißt es Anstoß in der GIGASET-Arena (Am Hünting 19 in Bocholt).

Der Einlass beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 14.30 Uhr.

Tickets für das Spiel können Interessierte im VVK in der Geschäftsstelle 1. FC Bocholt erwerben. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage unter: https://www.1fcbocholt.de/stadion/eintrittspreise-tickets und in den sozialen Medien.