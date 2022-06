Am Freitag, den 17. Juni reisten 23 Kinder und fünf Betreuer der Velberter SG mit 6 Zelten und Kochgeschirr nach Hilchenbach im Siegerland und nahmen am Breitensportfest auf dem Gillerberg teil.

Schon Freitagabend starteten 9 Kinder beim „Giller Abendlauf“ über die 2.000m Strecke sehr erfolgreich.

hochgeladen von Axel Spitzer

Schon Freitagabend starteten 9 Kinder beim „Giller Abendlauf“ über die 2.000m Strecke sehr erfolgreich. Sieger der Jungen bis 10 Jahre wurde Sverre Nussbaum von der Velberter SG. Aber auch die 2. Plätze von Anna Dumler und Carla Klasen bei den Schülerinnen W12 und W14 waren bei einem Starterfeld von je 20 Teilnehmerinnen nicht zu verachten. Einen 3. Platz erlief Liano Glittenberg. Nach dem Abendessen wurde dann noch fleißig auf der Bodenturnfläche für den Kinderwettkampf (KWK) am Samstagmorgen geübt.

Dieser Wettkampf ist ein Mannschaftswettkampf bestehend aus den 5 Disziplinen: Bodenturnen, Minitrampolin, 50-m bzw. 75-m Lauf, Schlagballweitwurf und der ???- Disziplin. Diese unbekannte Übung entpuppte sich am Samstag als Eierlaufen im Slalom für die Jüngeren und CDs mit zwei Pfannen abklatschen für die Älteren.

hochgeladen von Axel Spitzer

Dieser Wettkampf ist ein Mannschaftswettkampf bestehend aus den 5 Disziplinen: Bodenturnen, Minitrampolin, 50-m bzw. 75-m Lauf, Schlagballweitwurf und der ???- Disziplin. Diese unbekannte Übung entpuppte sich am Samstag als Eierlaufen im Slalom für die Jüngeren und CDs mit zwei Pfannen abklatschen für die Älteren. Schon früh am Samstag konnten die TurnerInnen feststellen, dass sie ihre Übungen sehr gut beherrschten, denn alle hatten noch nie an einem Wettkampf teilgenommen.

Die jüngste Mannschaft (Arya Kliem und Henning Nussbaum beide noch 5 Jahre alt, sowie Sophie Syré und Liano Glittenberg beide 6 Jahre alt) wurden von Ihrer Betreuerin mit einem Eis belohnt.

hochgeladen von Axel Spitzer

Die jüngste Mannschaft (Arya Kliem und Henning Nussbaum beide noch 5 Jahre alt, sowie Sophie Syré und Liano Glittenberg beide 6 Jahre alt) wurden von Ihrer Betreuerin mit einem Eis belohnt. An diesem Wettkampf waren 62 Mannschaften mit 270 Teilnehmern in 5 Altersklassen beteiligt.

Foto: Turner Lucas Geibel, David Pfeiffer und Vincent Taing)

hochgeladen von Axel Spitzer

Die Organisatoren hatten allen Grund stolz zu sein, denn der Wettkampf lief ohne lange Wartezeiten am Vormittag ab. Der Samstagnachmittag wurde dann ausgiebig genutzt, um sich an den vielfältigen Mitmach-und Spielangeboten die Zeit zu vertreiben. Die Wasserschlacht brachte dann die entsprechende Abkühlung, denn inzwischen waren die Temperaturen auf über 35° gestiegen.

Die Abendshow bot den Kindern und Jugendlichen eine Kombination aus Feuer-, Turnen- und, Tanz-einlagen. Aber unschlagbar war die Open-Air-Disco bis Mitternacht. Der Sonntagmorgen konnte etwas ruhiger angegangen werden. Zunächst war erst mal das Packen und Zelte abbauen angesagt. Dannkonnten aber die Erwachsenen bestaunt werden. denn nach dem Kindertag folgte der Sporttag für die Erwachsenen. „Solche Turnübung habe ich noch nie gesehen, einen Salto rückwärts über den Barrenholmen“, staunte Mohammed Shlash und fragte sogleich, wie man so etwas lernen kann.

Das Ziel Kinder und Jugendliche zu motivieren sich zu bewegen und gleichzeitig die Vielfalt des Turnens zu erleben, ist dank der begleitenden Eltern Irene und Björn Syré, Dirk Nussbaum und Carina Geibel hervorragend gelungen.

hochgeladen von Axel Spitzer

Das Ziel Kinder und Jugendliche zu motivieren sich zu bewegen und gleichzeitig die Vielfalt des Turnens zu erleben, ist dank der begleitenden Eltern Irene und Björn Syré, Dirk Nussbaum und Carina Geibel hervorragend gelungen.Leider ging die Zeit beim „Giller Turnfest“ viel zu schnell vorbei. Aber diese liebevolle Veranstaltung die von 120 Vereinsmitgliedern des TV Grund organisiert und durchgeführt wurde, wird die Velberter SG auch im nächsten Jahr besuchen. “ Allein das Erlebnis, wie Kinder/bzw. Jugendliche Gemeinschaft erleben und pflegen können, wenn sie dazu angeleitet werden, ist eine große Freude“, berichtet Gabi Zimmer, „und das ist an diesem Wochenende sehr gut gelungen, eine neue Kleine Gemeinschaft in der VSG“.

Tschüss bis zum nächsten Mal.

hochgeladen von Axel Spitzer

Bild /Text Gabi Zimmer