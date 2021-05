Der „Sportplatz am Berg“ ist seit über einem Jahrhundert Dreh- und Angelpunkt der Mitglieder, Fans und Spieler der SSVg Velbert 02 – jetzt bekommt er einen neuen Anstrich. Hier kickt die Jugend, trainiert die Damenmannschaft und auch die ganz Kleinen bolzen schon über den vor knapp zwei Jahren neu verlegten Kunstrasen. Aber auch das blauweiße Vereinsheim wird nun komplett umgebaut.



Ein neuer Boden, eine neue Decke, ein schöner frischer Anstrich sowie eine moderne Thekenanlage mit Bestuhlung sind unter anderem geplant. „Trotz unseres neuen modernen Stadions wollen wir den Sportplatz am Berg nicht unbeachtet lassen. Der Platz hat Tradition, die wollen wir fortführen und unseren Mitgliedern und Gästen ein modernes und funktionales Vereinsheim bieten“, sagt Uwe Kroker, Marketingleiter des Vereins.

Um das Gelände weiterhin bewirtschaften zu können, würden auch künftig Kleinverkäufe und der Ausschank eine tragende Rolle spielen. Dabei setze die SSVg auf Solidarität und gebe Mitarbeitern mit Behinderung und älteren Menschen, die ihre Rente noch nicht ausschließlich zu Hause verbringen wollen, eine Chance. Der Verein hofft, die Arbeiten am Vereinsheim bis Ende Juni dieses Jahres abschließen zu können und baldmöglichst Freunde, Fans und den Stammtisch wieder am „Sportplatz am Berg“ begrüßen zu dürfen.