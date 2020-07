Von der Freude zu gewinnen und dem Glück kein Millionär geworden zu sein

Denn als ich mich mit meinen Lieben an einem schönen Herbstsonntag 2018 nach Düsseldorf aufmachte ,um auf der großen Kastanien Allee köstliche Esskastanien zu sammeln,die gegrillt ja echt eine Delikatesse sind , kreuzte unser Weg die Galopp -Rennbahn zu Grafenberg .

Die uns bis dato noch nicht bekannt war.

Denn um Geld zu gewinnen ,deshalb sind wir ja nicht nach Düsseldorf gefahren .

Und trotzdem lockte es uns schon , dieses ganz besóndere Ambiente von

„Große Welt & Schickeria „mal mitzuerleben ,sodass die Kastanien erst einmal warten mussten .

Und so zahlten wir nach einigen längeren Überlegungen ….auch die 30 Euro Eintritt ,weil wir davon ausgegangen sind ,das wir sicherlich kein zweites Mal zur Galopp Rennbahn nach Düsseldorf kommen werden.

Auch wenn uns der Veranstalter je 2 € als Tippeinsatz gesponsert hat.

Den wir dann aber noch mit 10 Euro Eigenkapital erhöht haben .

Obwohl wir Null Ahnung vom Pferderennen hatten .

Aber wenn schon denn schon ….

Auch wenn der Kassierer uns schon etwas irritiert anschaute ,als er unseren seltsamen Wetteinsatz entgegen nahm.

Denn auf der Düsseldorfer Galopp Rennbahn, hatte er es wohl noch nie erlebt ,dass solch ein kleiner Wetteinsatz überhaupt gemacht wurde.

16 Euro .

Und wir deshalb mit Ihm scherzsten ,der gewonnenen Millionen wegen ,die wir in einer Stunde abholen würden.

Dabei waren wir ja nicht zum Zocken nach Düsseldorf gefahren und waren auch nicht besonders darauf aus , als Millionäre nach Velbert zurück zukommen .

Der vielen falschen Freunde wegen .

:))

Doch 16 Euro Tippeinsatz sollten ja ausreichen ,um an einen sommerlichen Herbtssonntag ein wenig Günther Jauchs „Wer wird Millionär Feeling" zu bekommen .

Und so schauten wir uns erst einmal die Galopp Rennbahn an ,sowie die Pferdchen ,die auf die Piste geschickt wurden .

Doch auf welches Pferd und welchen Jockey sollten wir bloß setzen ?

Denn auf der Galopp Rennbahn sprangen ja so viele Vierbeiner herum,das wir schon etwas überfodert waren .

Das jedoch im Vorlauf des Rennen immer auch „Reiter & Pferde“ erst einmal vorgestellt wurden ,dass hat uns natürlich niemand gesagt .

OK .

Deshalb ging es eben nur nach Gefühl .

Denn wir wollten direkt beim nächsten Rennen unser „Glück“ versuchen ,denn die Esskastanien warteten ja schon auf uns.

Und so musste schnell ein Tipp her ,ein Reiter und ein Pferd ,auf dem wir unseren kleinen Tippeinsatz setzen konnten .

Schnell wurden deshalb Geburtstagsdaten und unsere Glückzahlen ausgetauscht ,und dann stand auch schon unser Entschluss fest .

Die 2 sollte es werden.

Denn gerade hatten wir am 2. unseren 37.Hochzeitstag gefeiert .

Und so liefen wir dann mit unserer Glückziffer ganz aufgeregt ,so schnell wie es ging ,erst zum Tippbüro und dann zur Rennstrecke ,wo sich alle Reiter mit ihren Pferdchen schon bereit machten .

Vorher hatten wir den Kassierer noch eine Cola in Aussicht gestellt ,falls wir wahrhaftig etwas gewinnen sollten .

Und als wir dann unser Pferd mit der NR. 2 , das erste Mal auf der Rennbahn entdeckten ,überkam uns schon ein sehr seltsames Gefühl .

Denn unser spontaner Favorit ,mit den Namen KIMBARJANO war so wild und temperamentvoll,das die Betreuer ihn erst einmal nicht in die Start Box bekamen.

Und als wir dann den Jockey der Nr. 2 sahen ,der auch noch ein Outfit mit den italienischen Farben trug ,waren wir schon echt etwas paff und unglaublich gespannt auf dieses Galopp Rennen.

Denn Papa ist ja Italiano.

:))

Was dann ja auch super passte.

Doch erst nach einigen Minuten sanfter Streicheleinheiten ,sowie beruhigende Worte des Jokeys, ließ sich KIMBARJANO ( unser kleiner überaktiver Italiener) dann wie die anderen Pferde auf seinen Startposten bringen.

Und unsere Herzen schlugen im "ZweierTakt ".

Doch nun waren wir „Drei von der Rennbahn“ .....so aufgeregt und gespannt und konnten garnicht so schnell schauen, wie der Startschuss fiel und die Rosse rasant an uns vorbei flogen .

Denn Reiten konnte man dieses tierische „Formel Eins Rennen“der Vierbeiner nicht mehr nennen .

Doch das die italienischen Farben mit KIMBARJANO als Erste ins Ziel flatterten,dass haben wir bei aller Euphorie und Aufgeregtheit erst garnicht glauben können.

Doch als die Durchsage aus den Lautsprecher kam ,wussten wir ,dass unser Tipp der Richtige war .

Denn die Nr.2 „ KlMBARJANO „ ist als Sieger des dritten Rennen vom Platz gegangen.

Und mit ihm ,all diejenigen ,die auf ihn gesetzt haben .

So auch wir mit unseren Mini Einsatz von 16 Euro .

Jiiiiipiiiiii …Jiiiepiiii ...Jiiiipiiiii…

Wir hatten gewonnen .

Leider wollte die "Düsseldorfer Highsociety" an diesen Sonntag unsere Freude nicht unbedingt mit uns teilen .

Denn sie alle waren ja auf die weiteren Rennen fixiert und eher etwas ärgerlich unterwegs ,weil ihre Pferdchen wohl bis dahin noch keinen Gewinn erzielt haben .

Und sie vielleicht bei unseren Emotionsausbrüchen dachten ,wir hätten Ihnen das große Geld vor der Nase weggeschnappt.

:))

Obwohl wir noch garnicht wussten ,wie groß denn unser Gewinn überhaupt war .

Doch wir waren im Glücksrausch .

Und das auch ganz ohne die Gewissheit einer riesigen Gewinnausschüttung.

Denn niemals hätten wir je damit gerechnet ,das wir mal Sieger bei einen Pferderennen sind.

Außer vielleicht auf der Kirmes.

Ach nee ..

Daat ist ja Kamellrennen .

OK .

Doch KIMBARJANO hat uns an diesen Sonntag zu spontane "Glückspilze" gemacht,als wäre es so abgesprochen gewesen .

Und vielleicht hatte er ja gespürt ,dass er an diesen Sonntag nicht der einzige Italiener

auf der Bahn war .

Oder auch unsere europäischen Anfeuerungsschreie am Rande der Rennbahn mitbekommen , ,sodass er wie der Blitz über die Bahn flitzte.

Denn am Rande der Bahn ging auch unser italienisch ,berlin-rheinisches Temperament mit uns durch .

Denn wir feuerten KIMBARJANO so laut an ,als wäre er unser eigenes Pferd .

Doch bevor wir unseren Gewinn in Händen halten konnten ,musste erst einmal die versprochene Cola für den etwas verwirrten Kassierer her.

Und zum Glück saß dieses dann auch noch tatsächlich an seinen Platz und konnte es kaum fassen ,

dass wir mit unseren "16 € Mini Tippeinsatz" tatsächlich gewonnen haben.

Wieviel konnte er uns aber zu diesen Zeitpunkt noch nicht sagen .

Denn es dauerte noch einige Zeit, bevor die Gewinn Quoten feststanden.

Und wir vom vielen Lachen schon ganz krumm waren .

Aber dann..

Nach einiger Zeit des gespannten Wartens ,konnte es selbst der vor Lachen und Anspannung erregte Kassierer, kaum noch auf seinen Stuhl aushalten .

Und auch unsere Spannung stieg nun allmählich etwas an .

Obwohl wir uns immer noch unsere Bäuche vor Lachen hielten .

Bis unser Gewinn dann endlich feststand .

******* € .

WOW krass .

Denn damit hatten wir nun aber garnicht gerechnet .

Bei einen Einsatz von 16 €.

Und so lachten wir weiter um die Wette .

Über diesen unvorhersehbaren Gewinn und die echt verrückten Umstände ,die uns an diesen Herbstag auf die Galopp Pferde Rennbahn nach Düsseldorf führten .

An dem wir beim

3. Rennen der 22 .Veranstaltung mit

“ KIMBARJANO "

und unseren Glückszahlen gewonnen haben und einen wunderschönen Tag verleben durften .

Und als wir uns dann nach diesen so unfassbar lustigen Erlebnistag, nun endlich auf den Weg zu den Esskastanien machten ,hörten wir kurz vor Ende der Veranstaltung ,

dass sich noch die ganz großen Favoriten für das letzte Rennen bereit machten .

Und wir grinzten uns an . Denn wir hatten ja längst gewonnen .

Mit unseren überaktiven und temperamentvollen italienischen FREUND

KIMBARJANO

Doch leider konnten wir uns nicht persönlich bei Ihm bedanken.

Denn längst war er über alle Düsseldorfer Berge .



PS: Und wenn Sie liebe Leser, nun gerne wissen möchten, wieviel Geld wir denn

gewonnen haben ....

Dann schauen Sie doch einfach mal auf den Gewinnschein.

Dort steht ,ganz klein und unscheinbar die Summe am Rande.

:))

I.Silipo / Regenbogen 🌈