Anmeldungen ab sofort möglich

In der zweiten Herbstferienwoche startet für sechs- bis zwölfjährige Kinder erneut das Projekt „Auf die Plätze…BesserEsser!“. Von Montag, 18. bis Freitag, 22. Oktober können die Kinder, jeweils zwischen 11 und 14 Uhr, im Erdgeschoss der Villa B (Höfer Straße 37 in Velbert-Mitte) an verschiedenen Aktionen mit dem Schwerpunkt „Bewegung, Spiel und Spaß“ teilnehmen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der Stadt Velbert, der AOK Rheinland /Hamburg, der Velberter SG e.V. und der VHS Velbert/Heiligenhaus.

Die einzelnen Angebote richten sich zum einen an Sechs- bis Neunjährige sowie an Zehn- bis Zwölfjährige. Gemeinsam werden Drachen gebastelt, Schnitzeljagden sowie olympische Spiele ausgetragen. Mit einem gesunden, bunten Mittagssnack wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Bis spätestens Donnerstag, 14. Oktober können Eltern ihre Kinder online unter www.vhs-vh.de oder telefonisch unter 02051/ 94 960 für die einzelnen Ferientage anmelden.

Hier geht es direkt zu den Anmeldungen:

Montag, 18.10.

Dienstag 19.10.

Mittwoch 20.10.

Donnerstag 21.10.

Freitag, 22.10.

