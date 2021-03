Die SSVg Velbert freut sich, den neuen Trainer für die kommende Saison 2021/2022 bekannt geben zu können: Ab dem 1. Juli wird Hüzeyfe Doğan (40 Jahre) die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen.

Der neue Fußballtrainer ist kein unbekanntes Gesicht im Verein und auch nicht in der Fußballlandschaft. Der ehemalige Profi, spielte unter anderem bereits für Bayer 04 Leverkusen, den 1. FC Union Berlin sowie Preußen Münster. Im Herbst 2013 kam er als Mittelfeldspieler zur SSVg und trug in der Saison 2014/2015 maßgeblich zum Wiederaufstieg in die Regionalliga bei.

Erfolge mit dem

TVD Velbert

Nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2016, blieb er dem Verein treu und übernahm das Amt des Spielertrainers in der zweiten Mannschaft (U23). Im Frühjahr 2018 wechselte er dann zum TvD Velbert, dem in dieser Saison noch der Aufstieg in die Landesliga und ein Jahr später unter Trainer Doğan der Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein gelang.

Vertrag bis Juni 2022

„Hüzeyfe Doğan steht für einen gepflegten Offensivfußball. Mit seiner Unterstützung wollen wir die SSVg wieder in die Regionalliga führen“, sagt Oliver Kuhn, Vorstand der SSVg Velbert 02. Doğan hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben, der sich automatisch bei Aufstieg um ein Jahr verlängert und ist bereits aktiv in die Planung für die kommende Saison eingebunden.