Trotz der coronabedingten Pause arbeitet die SSVg Velbert fleißig am Kader für die Saison 2021/22.



Neben den noch unter Vertrag stehenden Spielern Massimo Mondello, Oguzhan Coruk, Jesse Weißenfels, Patrick Dertwinkel und Tristan Duschke können die folgenden Vertragsverlängerungen gemeldet werden: Robin Hilger (zwei Jahre plus Option), Max Machtemes (zwei Jahre), Manuel Schiebener (zwei Jahre), Noah Abdel Hamid (ein Jahr), Hasan Ülker (zwei Jahre) und Cellou Diallo (zwei Jahre).

Verein setzt auf Kontinuität



Damit ist der Verein in den Planungen einen entscheidenden Schritt weitergekommen und setzt in der Kaderplanung auf Kontinuität. „Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt mit vielen tollen Spielern bereits vor den Feiertagen gehen konnten. So können wir uns im neuen Jahr mit einem starken und bewährten Team voll und ganz auf den Kampf um den Aufstieg konzentrieren“, sagt Oliver Kuhn, Vorstand der SSVg. Weitere Gespräche werden zu Beginn des Jahres geführt.