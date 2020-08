Velbert, 31. August 2020. Nach dem 7:2 Erfolg der ersten NBV-Herren in der Vorwoche, ging es nun für die Niederrheinligisten zum Viersener THC.

NBV-Top-Spieler Tom Schönenberg trat gegen Fons van Saambeek an, eine der beiden niederländischen Verstärkungen des Viersener THC. In gewohnter Stärke dominierte der Netzballer das Match und gewann deutlich mit 6:0, 6:3.

Eine tolle Leistung zeigte auch Louis Kaun an Position vier. Der erst 18-jährige Netzballer verlor den ersten Durchgang mit 1:6, erkämpfte sich dann aber den zweiten Satz mit 6:3 und den Match Tie Break mit 10:5.

NBV Chef-Trainer Mark Joachim behielt seinen fast 20 Jahre jüngeren Gegner mit 6:1, 6:3 durchgängig in Schach.

Ein sehr enges Match lieferte sich hingegen Fyn Franke mit Tom van den Dungen. Am Ende verlor Franke knapp mit 6:3, 4:6 und 9:11.

Die Spiele an den Positionen zwei und drei gingen an die Viersener. Tom Tillger verlor mit3:6, 1:6. Sascha Hesse startete zunächst gut in die Begegnung mit dem Niederländer Ricky de Bruijn, verletzte sich aber beim Stand von 3:4 unglücklich an der Wade und musste aufgeben.

Mit dem verletzten Netzballer konnten die Velberter dann auch nur zwei Doppel aufstellen, so dass Velbert nun 3:4 zurücklag. Im ersten Doppel ging es hoch her: Tom Schönenberg trat zusammen mit Tom Tillger gegen die beiden Niederländer an. Nach einem packenden Duell, gewannen die beiden NBV-Herren mit 4:6, 7:5 und 10:2.

Im dritten Doppel schlug noch einmal das Verletzungspech zu: Mark Joachim und Louis Kaun hatten den ersten Satz zwar mit 2:6 verloren, konnten sich aber im zweiten Durchgang bis ins Tie Break vorkämpfen. Hier zog sich Joachim eine Muskelverletzung zu und musste aufgeben.

Nach der knappen 4:5 Niederlage steht für die NBV-Herren in der Niederrheinliga noch das letzte Spiel der Saison am nächsten Samstag beim Gladbacher HTC an.

Einen 6:3 Auswärtserfolg bei Jahn Hiesfeld konnten hingegen die zweiten NBV-Damen in der zweiten Verbandsliga einfahren. Die Einzelpunkte holten Ana Sovilj mit 6:7, 6:3, 10:8, Lauren Wagenaar mit 6:2, 6:3, Emmy Erven mit 6:4, 6:2 und Miriam Jeuck mit 6:1, 6:3. Ina Duschl verlor knapp im Match Tie Break mit 4:6 6:2 und 8:10 und Sunny Ihlo unterlag mit 3:6, 0:6.

Auch in den Doppeln spielten die Netzballerinnen stark auf: Sovilj und Wagenaar gewannen mit 6:2, 6:3 und Jeuck mit Duschl mit 6:0, 6:4. Erven und Ihlo mussten sich mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Mit dem 6:3 Sieg gegen Jahn Hiesfeld haben sich die zweiten Damen nun ein Endspiel um den Aufstieg gegen den Viersener THC erspielt. Allerdings müssten die Netzballerinnen mindestens mit 6:3 gewinnen um an dem bisher noch ungeschlagenen Viersener THC vorbei zu ziehen.

„Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben“ verspricht Mannschaftsführerin Miriam Jeuck. Über Unterstützung würden sich die NBV-Damen bei ihrem Heimspiel freuen: Los geht es am nächsten Samstag (5. September) um 13 Uhr auf der Anlage am Kostenberg.

Schon am letzten Donnerstag empfingen die U18 Mädchen in der Niederrheinliga ihre Gäste vom Rochusclub Düsseldorf. Passend zum prestigeträchtigen Besuch, hatten auch die begleitenden Coaches Rang und Namen: Die Düsseldorferinnen wurden unterstützt von der Tennislegende Detlev Irmler. Der 79-jährige ist schon seit über 30 Jahren Teamchef der Bundesligamannschaft des Rochusclubs. Zudem war er Davis Cup und Fed Cup Coach, viel mehr geht eigentlich nicht in deutschen Tennis.

Aber auch die NBV-Mädchen hatten hochkarätigen Beistand: Patrice Hopfe, der seit dieser Saison zum Trainer-Team von Mark Joachim zählt, betreute seine Schützlinge. Hopfe ist der aktuelle Coach von Weltklassespieler Dustin Brown und Chef-Trainer der Bundesligamannschaft vom Gladbacher HTC, mit der er auch Deutscher Meister geworden ist.

Karsten Braasch, der ehemalige deutsche Davis Cup-Spieler und Trainer beim NBV, nahm als Betreuer sogar Platz auf der NBV-Bank und unterstütze U18-Spitzenspieler Ana Sovilj.

Die Partien verliefen recht ausgeglichen, bei drei Einzeln und einem Doppel fiel die Entscheidung erst im Match Tie Break. Für den NBV punkteten Ana Sovilj mit 6:7, 6:4 und 10:3 und Frieda Hegemann mit 6:3, 3:6 und 10:4. Sunny Ihlo verlor erst im Match Tie Break, ihre Schwester Liv glatt in zwei Sätzen.

Während das zweite Doppel mit Sunny und Liv Ihlo mit 2:6, 3:6 an die Düsseldorferinnen ging, legten Sovilj und Hegemann fast schon eine Nachtschicht ein. Beim Stand von 6:1 und 6:7 musste das Doppel dann noch wegen der Dunkelheit in die Halle verlegt werden. Zwischenzeitlich hatte sich sogar das komplette weitere NBV-Trainer Team mit Mark Joachim und Tom Schönenberg zur Unterstützung eingefunden.

Der Match Tie Break war dann eine klare Sache für das NBV-Doppel: Mit 10:2 spielten Sovilj und Hegemann noch einmal stark auf und entschieden das Match für sich und das 3:3 Unentschieden für ihre Mannschaft.

Weiter geht es für die U 18 Mädchen in der Niederrheinliga am 3. September, wieder gegen Düsseldorf, aber dieses Mal bei Grün Weiß Oberkassel.

Weitere Ergebnisse:

U18 Jungen, 1. VL: TC Strümp -NBV: 6:0

U12 Jungen, BK B: NBV - Fortuna Wuppertal: 3:3

U15 Mädchen, BK C: RW Ohligs - NBV: 3:3

U15 Mädchen, BK A: NBV - GW Langenfeld: 1:5

U15 Jungen, BK A: RW Remscheid - NBV: 3:3

U18 Mädchen, BL: Solinger TC 02 - NBV: 6:0

3. Damen, BK B: NBV - GW Wuppertal: 5:4

Herren 40, 2. VL: RW Steele - NBV: 8:1

4. Herren, BK D: NBV - SW Radevormwald: 3:6

U12 Jungen, BL: NBV - TC Hilden-Ost: 5:1