Der Panoramaradweg Niederbergbahn (PRN), der die Städte Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Haan miteinander verbindet, wurde am 16. Juli 2011 feierlich eröffnet. Zum zehnjährigen Jubiläum hat Scheidsteger Medien aus Velbert die bereits fünfte Auflage der Broschüre rund um den beliebten Radweg herausgebracht, die ab sofort und kostenlos in den Rathäusern, Bürger- und Servicebüros oder Tourist-Informationen der Städte erhältlich ist.



Radfahren liegt voll im Trend. Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach Bewegung an der frischen Luft zusätzlich bestärkt. Viele Menschen, Familien mit Kindern, Individualsportler, Spaziergänger, Fahrradfahrer zieht es gerade jetzt nach draußen in die Natur. Sie alle finden mit dem Panoramaradweg eine attraktive Möglichkeit, naturnah über die Trasse der ehemaligen Niederbergbahn und zahlreiche architektonisch anschauliche Brücken unterwegs zu sein und dabei lokale Sehenswürdigkeiten und Angebote zu entdecken oder einfach nur die schöne Umgebung zu genießen. Seit zehn Jahren kommen Bewegungsfreudige und Unternehmungslustige aller Art auf der rund 40 Kilometer langen Strecke von Essen-Kettwig bis nach Haan auf ihre Kosten.

Fünfte Auflage der Broschüre

Die fünfte Auflage der Broschüre zum Panoramaradweg Niederbergbahn gibt mit informativen Texten und anschaulichen Bildern Einblicke in die entlang der Route liegenden Städte und deren Besonderheiten. Außerdem wird auf ansprechendem Kartenmaterial Interessantes, Sehenswertes und für die Radtour Hilfreiches präsentiert wie die Standorte von Ladesäulen für E-Bikes oder der nächste Fahrradladen. Über einen auf der Titelseite gedruckten QR-Code kann die Broschüre auch runtergeladen und so ganz einfach unterwegs auf dem Smartphone mitgenommen werden.

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Zugangsregelungen für die Rathäuser, Bürger- und Servicebüros sowie Touristen-Informationen in den jeweiligen Städten. Die AHA-Regeln (Abstand halten – Hygiene beachten – im Alltag Maske tragen) sind unbedingt einzuhalten.

