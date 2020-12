Neuer Trikotsatz für Gesamtschüler

Jamal und Julian aus der Klasse 6b präsentierten jetzt stolz die neuen Trikots des Sponsors LVM Versicherungen Velbert-Neviges. Inhaber Frank Richter brachte passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest einen Trikotsatz bestehend aus 15 Trikots, Hosen, Stutzen sowie Torwart-Trikot an der Gesamtschule Velbert-Neviges vorbei. „Die Unterstützung ist uns ein großes Anliegen, zumal das meine alte Schule war, von daher haben wir sofort zugesagt“, so Richter. Der Vorsitzende des Fördervereins Martin Faubel stellte den Kontakt her und freute sich sichtlich über das Sponsoring. „Als Schule mit einem sportlichen Schwerpunkt, der in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll, ist es wichtig, dass wir bei Wettkämpfen auf Stadt-und auf Kreisebene einheitlich auftreten.“ Die sattgrünen Trikots harmonisieren mit dem Schullogo. Identitätsstiftung und Zusammenhalt sind im Sport besonders wichtig und der Trikotsatz legt ab heute den Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen in den Ballsportarten. Fraglich ist nur, wann Jamal und Julian die Trikots erneut überstreifen werden: Im Moment ruhen auf Grund von Corona alle schulübergreifenden Veranstaltungen. „Aber nun sind wir vorbereitet und können – sobald die Wettbewerbe starten – als Team der Gesamtschule Velbert-Neviges mit unseren neuen Trikots an den Start gehen“, freut sich der kommissarische Schulleiter Jens Bullmann, selbst Sportlehrer.