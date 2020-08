Mit einem Wechsel in der Abteilungsleitung des Rollkunstlauf-Team VSG.

Nach 20 Jahren Einsatz im und für den Rollkunstlauf in Velbert gibt der bisherige Abteilungsleiter des Rollkunstlauf-Teams Volker Ziegler diese Aufgabe nun in jüngere Hände. Anne Zech, unterstützt von Alexa Fäht und Silvana Mzeihem im neu gegründetem Team-Zukunft hat die Leitung bereits in den gerade beendeten Sommerferien übernommen.

Vorstand, Trainer und Sportler stehen hinter ihr. Das sind die Voraussetzungen, die Abteilung weiterhin erfolgreich zu führen.

Die Abteilung „Rollkunstlauf-Team“ in der Velberter SG ist bestens aufgestellt.

Das Training findet mit aktuell 122 aktiven Rollkunstläufer/innen aufgeteilt in 9 kleinen Gruppen statt. Jede Gruppe trainiert 2x die Woche, dies an den Wochentagen montags bis freitags.

Die Wochenend-Trainingszeiten werden je nach Verfügbarkeit für zusätzliche Trainingsmaßnahmen genutzt. Lehrgänge, Schaulauf-Training, Küraufbau und – ganz wichtig – auch das stete Laufen der Küren unter den Augen unserer beiden Wertungsrichterinnen Anna und Laura.

Um die Übersicht der unterschiedlichen Trainings-Maßnahmen nicht zu verlieren – und auch sonst immer gut über die Aktivitäten der Abteilung informiert zu sein – gibt es die „InfoApp“. Eine Browser-App, lauffähig auf allen Handys, Tablets und auch am PC.

Einfach http://info.vziegler.de aufrufen, registrieren, anmelden, fertig…

Das Gruppentraining zum Schaulaufen findet Corona-bedingt leider noch nicht wieder statt. Training "mit Anfassen" ist bis auf Weiteres noch nicht wieder möglich. Aus dem Grunde wird unser nächstes Rollschuh-Musical erst wieder in 2021 aufgeführt.

Wichtig ist und bleibt, dass das Schaulaufen fester Bestandteil des Trainings sein wird, um den Kindern neben den im nächsten Jahr wieder stattfindenden Wettkampfteilnahmen eine 2te Möglichkeit zu bieten ihren Trainingsfleiß und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Ganz wichtig,

auch den neuen Rollschuhläufer/innen öffnen sich bald wieder die Sporthallen-Türen.

Ab dem 01.09.2020 bieten wir wieder unser 4 wöchentliches Schnuppertraining an. Immer dienstags von 16 bis 17 Uhr in der Rollsporthalle des EMKA-Sportzentrums Velbert, ohne Mitgliedschaft.

Die Voranmeldung dafür findet – auf Grund der Corona-bedingten Beschränkung der Anzahl der max. möglichen teilnehmenden Kinder – zwingend online statt. Ganz einfach über die Homepage http://rollkunstlauf-team-velbert.de anmelden oder im direkten Link unter http://homez2.vziegler.de:91/API?fkt=SKV.

Hierbei können auch benötigte Leihrollschuhe reserviert werden. Zum Schnuppertraining – und auch in den ersten Gruppen danach – dürfen grundsätzlich auch eigene sog. Freizeit-Rollschuhe genutzt werden, so diese hallentauglich sind.

Motiviert, engagiert, digitalisiert …

das Rollkunstlauf-Team VSG ist dabei !

Wir wünschen allen interessierten Kindern viel Spaß beim Laufen auf 8 Rollen.

Euer Rollkunstlauf-Team VSG