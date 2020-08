Da das Niederrheinpokal Halbfinalspiel in Velbert ohne Zuschauer bzw. unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss, hat sich der TVD Velbert kurzfristig entschieden, dass Spiel im Livestreaming und in Zusammenarbeit mit Soccerwatch zu übertragen. Das Spiel ist über den Stream-Link http://soccerwatch.tv/video/46519 zum einmaligen Eintrittspreis von 5 € in voller Länge und mit Moderation zu sehen.