Das Fitness- und Gesundheitsstudio der Velberter SG bietet am Samstag, den 02.10.2021 von 10:00 - 14:00 Uhr in einem VSGfit 21 - Spezial die Möglichkeit direkt im EMKA Sportzentrum zur Studiobesichtigung und Terminvereinbarung für Anamnese und Check-up, so VSG Geschäftsführer Axel Spitzer.

Vereinbarungen für Probetrainings für EMS werden den richtige Weg zwischen Therapie und Powertraining weisen.

Weiterhin gibt es ab Oktober ein neues Kursprogramm u.a. mit Spinning und Pilates mit Studioleitung Nicole Strohschänk.

Auch für Reha- und Herzsportler mit Verordnung werden noch Kurstermine von Trainer Mauro Sterlacci vor Ort vergeben.

Infos unter velberter-sg.de/vsgfit21 oder 02051/23505.

Velberter SG/VSGfit 21

Am Sportzentrum 1

42551 Velbert