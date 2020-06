Wer kennt es nicht? Ein kleiner Lichtblick am Himmel sorgt häufig für schnelle Erleichterung. Einschränkungen und Zurückhaltung anzunehmen und umzusetzen ist wichtig und wertvoll für alle. Trotzdem spürt stets ein kleiner Teil nicht nur die starke Sehnsucht, sondern auch die Vorfreude auf die Zeit, in der der Lieblingssport im Team hoffentlich wieder möglich werden kann.

Vorbereitungen und Absprachen im Hintergrund liefen auf Hochtouren und mitunter kam sogar das Gefühl auf, es gäbe zeitweise mehr zu tun als gewöhnlich: Politik im Blick, Rücksprachen mit Ämtern und natürlich nicht zuletzt jede Menge Aufwand für den Wiedereinstieg ins Training sowie Infos an alle Mitglieder. Dies und einiges mehr steht für den Badminton Club Heiligenhaus e.V. (BCH) seit Wochen auf der Agenda. Letzten Dienstag folgte dann der erste vorläufige Termin für den Wiedereinstieg ins Training in der bekannten Heiligenhauser Karl-Heinz-Klein-Halle. Der Wiederbeginn wurde sehr positiv aufgenommen und die sportliche Freude der Teilnehmer war deutlich zu erkennen. Wenngleich selbstverständlich nicht so gespielt werden konnte wie gewohnt. Vieles vermittelte mindestens zu Beginn einen reichlich ungewohnten Eindruck:

Der Badminton-Wiedereinstieg des BCH beinhaltet sinnvollerweise äußerst umfassende und breit gefächerte Maßnahmen, die vernünftigerweise erfüllt werden müssen. Die angemessene Schnittstelle zwischen Sicherheit und Spielfreude für alle Mitglieder zu ermöglichen, gleicht womöglich manchmal einer Gradwanderung, wird aber von jedem bislang sehr wohlwollend angenommen und geschätzt.

Umfangreiches Hygiene-Konzept

Ein mehrseitiges Konzept wurde u.a. auf Grundlage der kommunalen Richtlinien sowie der Empfehlungen des Badmintonlandesverbands NRW an die Stadt eingereicht und hat dem BCH die Nutzung der Halle und die Durchführung von Training und Badmintonsport während der aktuellen Situation unter Auflagen ermöglicht. Zahlreiche Maßnahmen sind dort fixiert, darin z.B. das Betreten/Verlassen sowie nicht erlaubte Bereiche der Halle, mehrere strikte Trainingsanpassungen, sowohl auf dem Spielfeld, als auch neben dem Court, der Einsatz von Pandemiebeauftragten, entsprechende Buchführung, besondere Regeln für Federbälle und die umfassende Einhaltung sämtlicher bekannten Hygienepflichten. Nur eine begrenzte Anzahl an Personen darf die Halle in neu separierten Gruppen jeweils einzeln betreten und muss zwingend eine unterzeichnete Erklärung zum Einlass abgeben. Verantwortungsvoll und unter Einhaltung sämtlicher Regeln führte der BCH mit seinen Mitgliedern den Trainingsabend durch und jeder war erfreut seinen Lieblingssport wieder angemessen ausüben zu können.

Der Badmintonverein in Heiligenhaus freut sich sowohl über die erlangte Möglichkeit, als auch über die verantwortungsbewusste Einhaltung der Vorgaben und bedankt sich bei jedem, der dazu beigetragen hat, dies zu ermöglichen. Es ist eine ungewohnte Situation, aber daran kann man gemeinsam wachsen und versuchen für alle die bestmögliche Lösung zu erarbeiten.