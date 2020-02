Zweite Klatsche in Folge für Velberter Volleyballdamen

Nachdem schon gegen die Drittplatzierten aus Remscheid eine Niederlage eingesteckt werden musste, kam man am Wochenende auch nicht gegen die Langenfelder Tabellenführer an. Ein klares 0:3 stand auch hier am Ende auf dem Spielberichtsbogen.

Dabei sah es anfangs gar nicht so schlecht aus, als Velbert mit den ersten Angaben sofort punktete. Der Enthusiasmus war nur nicht von Dauer, denn Langenfeld ließ sich davon in keinster Weise beeindrucken und setzte die VSG'lerinnen mit Beweglichkeit, einem soliden Zuspiel und guten Angriffen unter Druck, gegen den scheinbar kein Mittel helfen wollte.

Trotzdem bleibt Velbert vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz und liegt punktgleich, aber mit einem Sieg mehr in der Tasche, noch vor den Remscheider Damen.

Nach nun fünf Ligaspielen in fünf aufeinander folgenden Wochen gibt es nun eine zweiwöchige Verschnaufpause, bevor es dann in die heiße Phase der Saison 2019/2020 geht und die letzten drei Spiele für die VSG auf dem Plan stehen.

Weitere Details zur Mannschaft und den Spielen auf www.volleyball-velbert.de oder Facebook.