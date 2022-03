Knapp zwei Jahre war er unser Begleiter: der Mundschutz. Trotz täglicher Infektionszahlen jenseits der 250.000 fällt am kommenden Sonntag (3. April) in Nordrhein-Westfalen die Pflicht zum Tragen einer Maske.



Wer ab Montag einkaufen geht, zum Sport oder ins Schwimmbad, zum Bank- oder Behördentermin, ins Restaurant oder in die Eisdiele, kann dies wieder "ohne" tun. In Innenräumen muss dann keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr getragen werden, nicht mal in den Schulen. Das wird sicher ein komisches Gefühl. Anfangs oft vergessen, verrutscht und verhasst, gibt der "Lappen" im Gesicht inzwischen vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Und so dürfen wir gespannt sein, wie viele Bürger in der kommenden Woche die Maske schon zu Hause lassen und wie groß die Menge ist, die weiterhin Maske trägt. Wisst ihr schon, wie ihr euch verhalten werdet? Stimmt ab!

Ab Sonntag Maske rauf oder runter?

Nicht zu vergessen: Es gibt auch über den 2. April hinaus noch Orte, an denen die Maske weiter verpflichtend getragen werden muss. Das sind Altenheime, Krankenhäuser und im Öffentlichen Personennah- und -fernverkehr.