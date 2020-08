Am 4. August 2005 hieß es: An die Stöcke fertig los! Jedoch so einfach war es denn doch nicht, denn zu allererst mußte die Technik erlernt werden. Deshalb brachte uns die Grundtechniken eine Sportlerin aus Essen bei, die perfekte Technik wurde dann in Arnsberg erlernt. Anfangs wurde der Lauftreff nur einmal in der Woche angeboten, wir merkten aber schnell, dass das Interesse an dieser Sportart sehr groß war, so daß wir auch unser Angebot auf zweimal in der Woche erweitern konnten.

Erfreulicherweise sind einige Mitglieder der Nordic Walking-Gruppe vom Beginn an dabei. Das Schöne ist, es sind neue Freundschaften entstanden. Und da Velbert 'ein Dorf' ist, trafen sich einige wieder, die sich lange nicht gesehen haben.

Bei uns kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Ist es zu heiß zu laufen, wird sich zu einem gemütlichen Nachmittag im Café verabredet.

Natürlich hat sich durch Corona auch einiges verändert! Nachdem einige Monate kein Lauftreff stattfand, wird Nordic Walking beim SGV wieder angeboten. Alle waren froh, dass es endlich wieder losging.

Ich denke, dass die Nordic Walking-Gruppe bereits 15 Jahre Bestand hat, ist doch ein kleiner Anlass zu feiern. Zumal wir zu Anfang als 'Stockenten' belächelt wurden und uns keine großen Chancen eingeräumt wurden.

Es macht nach wie vor Spaß, nette Leute zu treffen und das gleichzeitig mit Sport zu verbinden.