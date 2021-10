Im Rahmen des Aktionsprogramms “Aufholen nach Corona“ hat die alevitische Gemeinde in Velbert erste Aktivitäten durchgeführt.

Unter dem Motto “Strike – Räume alle 10 ab“ hat die Gemeinde einen Bowlingabend mit 67 Teilnehmern veranstaltet, bei dem es in erster Linie um Teambildung ging - die Kinder und Jugendliche lernten sich an dem Abend näher kennen, hatten Spaß und verstärkten das Gemeinschaftsgefühl. Ein weiteres Highlight war ein Ausflug zum Kletterpark in Langenberg mit 21 Teilnehmern. In der frischen Luft waren alle sportlich aktiv und lernten, mit den Höhenunterschieden umzugehen, und lernten dabei zudem, ihre Körperhaltung und ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern sowie sich gegenseitig in Druck-, Gefahren- und Stresssituation zu vertrauen.

Weitere Aktionen in Planung

"Die Nachfrage war so groß, dass wir aus Kapazitätsgründen Interessenten sogar absagen mussten", sagt Yüksel Kolcakv Vorsitzender der alevitischen Gemeinde. "Unser Respekt und Dank gehen an die vielen Helfer. Die Planungen für weitere Aktivitäten laufen auf Hochtouren."