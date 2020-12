Das Sozialpraktikum in den achten Klassen der Gesamtschule Heiligenhaus konnte durch Covid 19 nicht wie geplant stattfinden. Daher schrieben die Schüler den Bewohnern in den Altenheimen Briefe, um ihnen das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. In dieser Vorweihnachtszeit mit ihren ungewöhnlichen Umständen entstand das Bedürfnis, sich noch einmal für Menschen einzusetzen, die besondere Hilfe benötigen. Da Kontakte zur Tafel Niederberg bestehen, bot es sich an, die Weihnachtstüten-Aktion zu unterstützen. Viele Kurse und Klassen machten mit und sammelten haltbare Lebensmittel zum Füllen der Weihnachtstüten, die rechtzeitig der Tafel übergeben wurden.