Mit einem Charity-Dinner am Donnerstag, 27. Februar, möchte die Stiftung Leuchtturm mit Unterstützung durch den Catering- und Partyservice Linke die Möglichkeit geben, etwas Gutes zu tun.

Interessierte haben die Möglichkeit, im großen Saal der Vereinigten Gesellschaft (VG) Platz zu nehmen, sich über die Aktion "TaschenFüller" der Stiftung zu informieren und einen netten Abend mit Drei-Gang-Menü sowie musikalischem Rahmenprogramm zu genießen.

"Ich freue mich, dass ich meinen alten Schulkameraden René Linke für dieses Projekt gewinnen konnte", sagt Sven Both, Vorsitzender der Stiftung, die neben dem "TaschenFüller" auch den Shop "Jacke wie Hose" in Velbert betreibt. Ziel der Stiftung ist es, Menschen zu unterstützen, die wenig finanzielle Mittel haben. "Beim ,TaschenFüller' werden zum Beispiel verschiedene Schul-Materialien zu sehr geringen Preisen verkauft, so dass auch Kinder aus einkommensschwachen Familien die besten Bildungsmöglichkeiten haben können", erläutert Both.

Festlicher Rahmen, musikalische Unterhaltung

Um auf das Angebot aufmerksam zu machen und Geld für weitere Materialien einzunehmen, findet das Dinner in festlichem Rahmen statt. "Für 40 Euro pro Person zaubert René mit seinem Team köstliche Speisen für uns", so der Vorsitzende. Klare Tomatenconsomé mit Basilikum-Grießklößchen, gegrilltes Hähnchenbrustmedaillon auf mediterranem Röstgemüse sowie Kokos-Pana Cotta mit Mangopürré sind neben passenden Getränken zu erwarten. "Er stellt Zutaten, Raum und Personal, so dass die gesamten Einnahmen für den guten Zweck bestimmt sind. Dafür bin ich sehr dankbar!" Rund 50 Karten sind bereits verkauft, sprich: Die ersten 2.000 Euro sind der Stiftung sicher.

René Linke war schnell von der Idee begeistert

"Als ich Sven zufällig im Supermarkt traf, erzählte er mir von seiner Idee", erinnert sich René Linke. "Er brauchte mich nicht lange überzeugen. Gerne engagieren wir uns in unserer Heimatstadt - besonders, wenn es um Kinder geht!"

Familien werden unterstützt

Ob Füller, Geo-Dreieck, Zirkel oder Turnbeutel - oft sind es schon Kleinigkeiten, die für manche Familien schwer zu finanzieren sind. Genau da hilft der "TaschenFüller", der jeden ersten Donnerstag im Monat in der Bahnhofstraße 45 von 17 bis 19 Uhr öffnet.

Information:

Das Charity-Dinner findet am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Vereinigten Gesellschaft, Hauptstraße 84 in Langenberg, statt.

Für 40 Euro wird ein festliches Drei-Gänge-Menü mit musikalischem Rahmenprogramm zugunsten des "TaschenFüllers" geboten.

Karten gibt es nur im Vorverkauf unter 0177/7774346 oder per E-Mail an info@stiftung-leuchtturm.de

Mehr über den "TaschenFüller" lesen sie unter https://www.lokalkompass.de/velbert/c-vereine-ehrenamt/stiftung-fuellt-schultaschen_a1245831#gallery=null