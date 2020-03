Rund 80 Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes des SGV zur Jahreshauptversammlung am 17.02.2020.

Erfreulicherweise konnten im Jahr 2019 wieder zahlreiche Halbtages- sowie auch Tagestouren angeboten werden, Und damit auch weiterhin viele Wanderungen angeboten werden, sucht der Verein ehrenamtliche Wanderführer, die natürlich vom SGV auch geschult werden.

Die 3-Tages-Wanderung auf dem Bergischen Panoramasteig mit dem Wanderführer Hans Bunk

war auch 2019 ein voller Erfolg. In diesem Jahr wird eine weitere Etappe auf dem Bergischen

Panoramasteig erkundet.

Außer den angebotenen Wanderungen stehen noch weitere Aktivitäten in diesem Jahr auf dem Programm, u.a. das gemeinschaftliche Singen im Muttental am 17.05, eine Sternwanderung am 06.06., gemeinsame Wanderungen mit anderen SGV-Abteilungen, die Sonnenwendfeier am 20.06. und die Bergische Kaffeetafel in Solingen-Oberburg am 29.08.

Unsere langjährige Schatzmeisterin Marlies Arnst stellte aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung. Als neuer Schatzmeister wurde Klaus Thierhoff gewählt, Der bisherige Wanderfachwart

Wolfgang Kahlau wird von Karl-Uwe Schneider abgelöst, und als Stellvertreter wurde Lothar Wiener gewählt. Die Schriftführerin Kati Petersen sowie die Pressewartin Ingrid Kretzschmar und der stellv. Pressewart Hans Otto Kretzschmar wurden für weitere 4 Jahre im Amt bestätigt.

Zehn Jahre Mitglied bei der Velberter Abteilung des SGV waren: Edith Beumer, Brigitte Klein,

Brigitte Tillmann, Fritz Reinhold und Karl-Heinz Soukup. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden

Lore Nowicky-Scheidt und Ruth Weber geehrt.