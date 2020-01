Über 50 Karnevalisten schlossen sich der berittenen Männergruppe "Die Zünftigen" an und nahmen am ersten Jeckenradeln in Velbert teil.

Über den Panoramaradweg Niederbergbahn ging es vom Grünendahl in bunten Kostümen und mit sportlichem Einsatz zum Industriegelände am Hixholzer Weg, wo mit kühlen Getränken was gegen die trockenen Kehlen getan wurde. Bei Musik, Grillgut und bester Stimmung wurde trotz eisiger Temperaturen gefeiert.

Auch das Kinderprinzenpaar trat in die Pedale. Nicht fehlen durfte außerdem die Teilnahme der großen Tollitäten. Für die Organisatoren, deren sportlicher Einsatz sonst tänzerischer Natur ist, war die Aktion eine gelungene Veranstaltung, die nach einer Wiederholung schreit.