Die aktuell von der Bundesregierung festgelegten neuen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf das Vereinsleben des Sauerländischen Gebirgsvereins.

Gerade wenn das Frühjahr kommt, fragt sich jeder, wann denn das Wandern in der Gruppe wieder möglich ist.

Die Wanderführer des SGV stehen in den ‚Startlöchern‘, denn sie haben für 2021 wieder tolle Wanderungen ausgearbeitet. Wandern ist in – und in fröhlicher Runde mit vielen netten Leuten macht das Wandern noch einmal so viel Spaß.

Wir alle hoffen, dass Wanderungen in der Gruppe im April wieder möglich sind. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf anstehende Wanderungen im April:

Am 07.04. geht es mit dem Wanderführer Lothar Wiener auf ‚Wanderschaft‘. Über 9 km führt der Weg von Hammerstein über Bölkumer Busch und zur Düsselquelle nach Tönisheide. Die Anfahrt erfolgt um 13.01 Uhr ab ZOB mit der Linie 746.

Und am 10.04. findet eine Wanderung um 13.30 Uhr ab Parkplatz Rehmann statt. Über 9 km wandert die Gruppe zur unteren Flandersbach, zum Scheiderhof, vorbei an Dalbecke und dem Fußballstadion zurück zum Ausgangspunkt.

Ist das Interesse geweckt? Unter www.sgv-velbert.de können Sie alle Aktivitäten des SGV nachlesen.