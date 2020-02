https://www.lokalkompass.de/velbert-langenberg/c-vereine-ehrenamt/diese-initiative-hat-uns-beruehrt_a1302411

Diese Einrichtung hat uns nicht berührt ,sondern vor einiger Zeit

eher geschockt.

Und dem Wohle der Bewohner gilt dieser Kommentar .

Denn als vor 11/2 Jahre ,vor unseren Hochhaus ,ein junges Mädchen apathisch in einer Mauerecke hockte ,wussten wir noch nicht , durch welche Lebenskrise oder Erkrankung sie in diese Situation geraten ist ,und warum sie niemand an sich heran ließ.

Denn sie wollte mit niemanden sprechen.

Doch nach einiger Zeit der beruhigenden Ansprache, kam sie mit uns mit .

Und so war es uns möglich ,sie erst einmal bei uns Zuhause zu versorgen .

Bis sie langsam Vertrauen zu uns bekam und uns erzählte ,das Sie nicht mehr leben wollte und deshalb zum Hochhaus kam.

Doch da Sie uns kein Wohnort nannte ,keine Angehörigen, die wir benachrichten hätten können,blieb nur die Option der Klinik in Velbert.

Doch dagegen sträubte sie sich so sehr ,dass sie uns dann ihren Wohnort nannte ,wohin wir sie dann auch begleiteten .

Die OASE.

Leider hatte sie keinen Schüssel und es dauerte einige Zeit ,bis uns von Mitbewohner geöffnet wurde.

Ich begleitete sie in ihr Apartment ,das jedoch genau den Zustand wiederspiegelte ,wie ihre eigene seelische Verfassung war,und woraus wir entnehmen konnten ,dass sich in einer bedrohlichen Lebenskrise befand.

Weshalb ich von ihr die Kontaktdaten der Leiterin der Einrichtung forderte ,die sie mir jedoch nur widerwillig gab.

Doch nachdem ich nun die Leiterin der Oase erreicht hatte ,ihr die Lage erläuterte und sie bat vorbei zukommen ,um weitere Maßnahmen einzuleiten ,hat diese uns nur mit den Worten :Ich bin im Umzug ,abgefertigt.

Und so begann die Diskussion mit der jungen Frau .

Denn sie wollte nicht in die Klinik.

Und ich wollte und konnte sie nicht ihren Schicksal überlassen.

Da ich mich seit einigen Jahren mit den Thema "Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen "befasste ,und auch als Interessenvertretung für psychisch erkrankte Mitmenschen, einmal die Woche (ca.2 Jahre)auf der geschlossenen Psychiatrie war ,um erkrankten Menschen zuzuhören und in ihre Anliegen zu vertreten .

Aber das nur am Rande .

Doch nicht nur deshalb konnte ich die ernste Lage der jungen Frau schnell erkennen und handeln.

Indem ich sie vor die Entscheidung stellte ,freiwillig in die Klinik zu gehen oder von einen " Arzt /Notfall Assistent,innen ,"unfreiwillig eingewiesen zu werden.

Denn nur diese zwei Optionen blieben ihr in ihren Zustand.

Denn sie hatte durch ihre psychische Erkrankung kaum gegessen...

Und so entschied sie sich,nach eindringlicher Fürsprache , freiwillig ins Klinikum zu gehen.

Doch auch in den Stunden auf der Ambulanz ,hat sich niemand von den Verantwortlichen gemeldet, sodass ich auch noch einige Zeit in der Klinik verblieb.

Denn die junge Frau ging es sehr schlecht.

Doch nachdem Ärzte vor Ort sie untersucht hatten ,und sich die Lage langsam entspannte und die junge Frau versorgt war,konnte ich beruhigt mit meinen Mann nach Hause fahren.

Denn nun waren auch wir beruhigt ,das die junge Frau in guten Händen war.

Und so erkundigte ich mich einige Tage später ,wie es ihr geht.

Und zum Glück ging es ihr besser.

Denn sie erzählte mir ,dass sie ,wenn sie richtig stabil ist, bald in eine andere Wohnung ziehen würde und auch Arbeit in Aussicht hat ...

Was uns sehr freute .

Doch immer bleibt ein schlechter Beigeschmack ,wenn ich jetzt an der Oase vorbeifahre.

Denn wenn die Verantwortlichen von sozialen Institutionen ,junge Menschen betreuen ,die durch eine Lebenskrise psychisch erkrankte sind ,oder anderweitige Probleme haben ,dann bedarf es immer auch professionelles Hilfe Vorort ,um im Notfall schnellsten Hilfe zu leisten

Denn das niemand der Verantwortlichen ,den Zustand der jungen Herabwachsenen bemerkte ,kann und will ich nicht verstehen.

Denn die Betreiber solcher sogenannten "Sozialen Vereine " müssten doch für die Bewohnern Zeit haben und ansprechbar sein ,um ggf.Probleme /Sorgen der Bewohner frühzeitig zu erkennen.

Denn dafür sind sie doch da.

Genauso wie für einen wöchentlichen" Besuch ",in den Apartment,um sicher zu stellen das alles Ok ist.

Denn wenn Menschen seelisch schwerst leiden ,keine Ansprechpartner haben ,sich isolieren oder ihre Wohnung in einen katastrophalen Zustand ist ,dann bedarf es doch professionelle Maßnahmen .

Leider das im Fall der Heranwachsenden,Bewohnerin der Oase,leider nicht der Fall gewesen.

Denn die junge Heranwachsende "21" ,die in einer Mauerecke an unseres Hochhaus kauerte ,wollte nicht mehr leben .

Doch wenn ich heute lese ,das dieser Verein Gelder bekommt ,und sich nach Außen hin so sozial gibt,bin ich mehr als betroffen.

Denn bis heute hat sich Fr.Theumert nicht bei uns gemeldet.

Was nicht tragisch ist,sondern zeigt das wohl das Wohl ihrer "Schützlinge " nicht immer im Focus des Wesentlichen steht .

Denn einen Umzug vorzuschieben ,um nicht erscheinen zu müssen , wenn sich ein junges Mädchen aus ihrer beschützden Oase "Einrichtung" , in einer schweren lebensbedrohlichen Krise befindet ,dass ist alles andere als fürsorglich und empathisch

Und deshalb berührt uns auch diese Initiative nicht .

Denn wer Menschen betreut ,hat dafür zu sorgen ,das jemand im Notfall da ist und Zeit hat.

Denn hätten wir das junge Mädchen,das unsere Tochter hätte sein können ,nicht in der Mauerecke vor unseren Haus entdeckt ,wer weiß ob sie heute noch leben würde.

Und deshalb rufe ich alle Betroffene , Angehörige,Freunde und Betreuende auf ,genau hinzuschauen und Wahrzunehmen ,wenn sich Mitnenschen in seelischen Notlagen gefinden.

Denn oftmals hilft schon ein liebevolles Wort ,eine Umarmung und ehrlichs Mitgefühl ,um Schlimmeres zu verhindern.

Denn eine erkrankte Seele bedarf nicht nur starke Medikamente damit es ihr besser geht , ,sondern vielmehr eine Gesellschaft,die empathisches und verständlichvoller ist.

Denn in einer verrohten Ellenbogengesellschaft ,in der jeder sich selbst nur der Nächste ist ,wird die Zahl psychisch erkrankter Menschen wohl weiter

ansteigen.

Deshalb passen Sie gut auf sich auf.

Und auf ihren Nächsten .

Und schauen sie auch mal hinter die Fassaden.

Denn manchmal kann das Leben retten.

I.Silipo

PS: Und deshalb in ich dafür,dass mehr solche "Sozialen Institutionen " die wie Pilze aus dem Boden wachsen, öfter kontrolliert werden.

Zum Wohle der Klienten u.Bewohner.