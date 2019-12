Die Jahresabschlussmatinee 2019 der Velberter SG am zweiten Adventssonntag im Best Western Hotel Velbert war mit über 150 Teilnehmern aus geehrten Sportlern, Jubilaren, Gästen aus Politik und Wirtschaft, sowie VSG Sponsoren ein voller Erfolg. Durch das rund zweieinhalbstündige Programm führte wie im vergangenen Jahr Bernd Hamer.



Bürgermeister Dirk Lukrafka machte mit seinem Grußwort und einem Rückblick auf das vergangene Jahr den Anfang. Im Anschluss stellte der 1. Vorsitzende Holger Kocherscheidt die Aktivitäten des mitgliederstärksten Velberter Sportvereins vor.

In der folgenden Talkrunde berichteten die 2. Vorsitzende Meike Endemann und Geschäftsführer Axel Spitzer über das Thema KinderSportakademie und Kooperationen mit Kindergärten und dem Sportangeboten im Offenen Ganztag.. Stephanie Bickmeier von der AOK Velbert/Heiligenhaus stellte kurz das mehrjährige „BesserEsser Projekt“ für Kinder vor, an dem neben VSG und AOK auch die VHS, das Jugendzentrum Vila B und die Stadt Velbert beteiligt sind.

Im Anschluss präsentierte Anja Martschinke-Rasky den Bereich Fitness, Gesundheit und Prävention. Eva Plätzer, eine der Seniorenbeauftragte, ergänzte das sportliche Angebot für die älteren Mitglieder mit den Kaffeetrinkenangeboten zu Ostern und zum Advent, sowie den Städtetouren für die Senioren der Velberter SG. Nach dem Pausenbuffet folgten die Ehrungen.

Der geschäftsführende Vorstand bedankt sich bei allen Abteilungsleitern, Sportler(innen, Trainer/innen, Helfern, Eltern, Sponsoren und Freunden der Velberter SG für ein tolles Jahr 2019.

Vielen Dank.