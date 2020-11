VELBERT. Auch wenn noch nicht so richtig klar ist, wie Weihnachten 2020 gefeiert wird, eines steht fest: Weihnachten fällt nicht aus.

Deshalb haben sich der CVJM Velbert und die Evangelische Kirchengemeinde Velbert in diesem besonderen Jahr auch etwas Besonderes überlegt: Bis einschließlich 20. Dezember können alle Kinder von drei bis zehn Jahren, die in Velbert leben (PLZ-Bereich 42549 und 42551) unter www.cvjm-velbert.de ein kostenloses Überraschungspaket bestellen.

In den Tagen ab dem 21. Dezember liefert der CVJM die Pakete dann zu den Kindern nach Hause.

Am Morgen des 24. Dezember, also am Heiligen Abend, geht ein Begleitvideo zum Inhalt des Paketes online. Ab dann sind die Kinder eingeladen, das Paket zu öffnen und zu entdecken. Das Video ist für ein paar Tage auf dem YouTube Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Velbert unter „Evangelisch in Velbert“ zu sehen.

Damit möglichst viele Kinder ein Paket erhalten, darf man gerne von diesem Angebot weitererzählen. Weitere Infos gibt es unter www.cvjm-velbert.de oder per Mail an matthias.fritz@cjvm-velbert.de