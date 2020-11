"...ein Lichtlein brennt!"

Zum Auftakt in den Advent wird es weihnachtlich in Velbert. Zwei große Weihnachtsbäume beleuchten bereits den Platz Am Offers und sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre. Weitere Lichtelemente in allen drei Stadtbezirken folgen in den nächsten zwei Wochen.

Weihnachtliche Akzente

Mit vereinten Kräften sorgen die Kooperationspartner Stadtwerke Velbert, Technische Betriebe Velbert, WOBAU Velbert und Deponiebetriebsgesellschaft Velbert gemeinsam mit dem Stadtmarketing Velbert und der Velbert Marketing GmbH für erste weihnachtliche Akzente in Velbert. Zwei eindrucksvolle zwölf Meter hohe Weihnachtsbäume wurden auf dem Platz Am Offers aufgestellt und mit gut 40.000 Lichtern dekoriert. Ab sofort erhellen sie als Vorboten der Weihnachtszeit die Innenstadt.

Foto: Ulrich Bangert

hochgeladen von Maren Menke

Doch das soll nur der Anfang sein. In den nächsten Tagen wird in allen drei Stadtbezirken die neue Weihnachtsbeleuchtung aufgebaut. In Velbert-Mitte werden Bodenlichtprojektoren installiert, die die Besucher mit weihnachtlichen Motiven begrüßen. Außerdem werden an den drei zentralen Quartierseingängen der Fußgängerzone Überspannungen mit eindrucksvollen 3D-Lichtelementen ausgestattet.

Rathausturm wird illuminiert

Erstmalig wird in der Weihnachtszeit auch der weithin sichtbare Rathausturm illuminiert. Um für die passende Weihnachtsstimmung zu sorgen, wurde für die Beleuchtung ein festlicher Grünton gewählt. Die Illumination wird auch im neuen Jahr beibehalten, dann soll der Turm in vielen weiteren Farben erstrahlen. „Der Rathausturm ist ein Wahrzeichen unserer Stadt und für viele Menschen ein Stück Heimat. Ich freue mich sehr, dass wir ihn durch die Beleuchtung neu in Szene setzen können“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka, dem es wichtig war, mit der Illumination zur Weihnachtszeit zu starten.

Foto: Ulrich Bangert

hochgeladen von Maren Menke

In Velbert-Langenberg werden an verschiedenen Stellen Giebel- und Firstlichterketten an Altstadtgebäuden angebracht, die die heimelige Atmosphäre der historischen Altstadt unterstreichen. In Velbert-Neviges illuminieren ebenfalls Bodenprojektoren die Fußgängerzone sowie die „Grüne Wand“ am Platz Im Orth mit weihnachtlichen Motiven. Der Weihnachtsbaum am Platz Im Orth wird mit neuen Lichterketten erstrahlen. Und auch der große Laubbaum an der Ecke Elberfelder Straße Richtung Busbahnhof wird festlich beleuchtet.