da bin ich aber platt ....

"Holst du mir ein ­čôŽ bei der Post ab? Hier ist die Karte aus meinem Briefkasten. " bat mich meine Mutter heute. Seit ein paar Tagen sehe ich die Schlange vor der Hauptpost, sie reicht fast bis zum ZOB . Doch, ich hatte Gl├╝ck.┬á Denn das ­čôŽ wurde im, seit dem 01.12. er├Âffneten┬á DHL Shop im City Kiosk an der Friedrichstra├če 83 in Velbert (gegen├╝ber ehem. alten Brauhaus) hinterlegt! Keine Schlange,┬á freundlicher Mensch hinter der Theke. ratzfatz ­čôŽ ausgeh├Ąndigt.

Er informierte mich dann, er sei der Betreiber und leider w├Ąre es kaum bekannt, das es den Shop seit Anfang Dezember gibt. Zun├Ąchst dachte ich, naja, ein Paketdienstleistungsshop mehr.....aber, er f├╝hrte weiter aus und erkl├Ąrte, das er k├╝nftig, nach Schlie├čung der Hauptpost in naher Zukunft,┬á quasi diese beerben wird. Alle Dienste,┬á auch die Postf├Ącher und die Postbank,┬á sollen peu ├í peu in seinen Shop einziehen.┬á

Er bedauerte, das bisher nur die WAZ in ein, zwei Artikeln davon berichtete, nicht aber der Stadt Anzeiger. 

Vielleicht ist dies ja jetzt ein Aufh├Ąnger,┬á und die "Sache" nimmt Fahrt auf.....

besinnliche Adventszeit