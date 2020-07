Mit politisch großer Zustimmung des Stadtrates kann für Velbert nun eine besondere Starthilfe für Gründer und Folgenutzer von leerstehenden Ladenlokalen angeboten werden.



Um Anreiz zu einer Neueröffnung zu schaffen und Gründern oder auch Nachfolgern eine Starthilfe und Sicherheit zu geben, hat die Wirtschaftsförderung ein Leerstandsförderprogramm entwickelt. Die Besonderheit liegt darin, nicht nur einen monatlichen Mietzuschuss über ein Jahr, sondern auch einen einmaligen Basisbetrag als Zuschuss zu den Anschaffungs- und Gestehungskosten erhalten zu können.

Belebung der Zentren

Gefördert werden Neueröffnungen/-ansiedlungen, Geschäftsnachfolgen, sowie Verlagerungen in den zentralen Versorgungsbereich des Einzelhandels und der Gastronomie. Weitere Förderungen - wie zum Beispiel für Dienstleistungen, Handwerk mit Verkauf sowie freie Berufe - können im Einzelfall ebenfalls ausgesprochen werden. Das förderfähige Vorhaben muss zu einer Belebung und Vielfältigkeit der Zentren beitragen. Das Fördergebiet erstreckt sich über die zentralen Versorgungsbereiche des Innenstadtzentrums in Velbert-Mitte und der Nebenzentren in Neviges, Tönisheide und Langenberg.

hochgeladen von Maren Menke

Anne van Boxel, Leiterin der Wirtschaftsförderung Velbert, zeigt sich sehr zufrieden, neben den bereits aktiven Bemühungen der Wirtschaftsförderung nun auch dieses zusätzliche Programm zur weiteren Reduzierung des Leerstands anbieten zu können. „Dieses eigene Förderprogramm der Stadt bietet uns die Möglichkeit, auch die Zielgruppe der Unternehmensgründer besser ansprechen und unterstützen zu können als bisher. Im Sinne der Vermieter von Ladenlokalen wird eine Neuvermietung erleichtert. Dieses neue Angebot ist eine hervorragende Erweiterung zu unserem bereits vorhandenen Leerstandsmanagement.“

Unverpackt-Laden,

Kaffeerösterei oder Coworking Space

Stephanie Rulf, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung, hat das neue Förderprogramm maßgeblich mit ins Leben gerufen „Ich hoffe auf große Resonanz, wobei wir unser bestehendes Angebot stärken und ergänzen wollen. Beispiele könnten ein Unverpackt-Laden, eine Kaffeerösterei oder ein Coworking Space sein“.

Das Antragsformular und die Richtlinien mit den Förderbedingungen gibt es zum Download online unter www.wirtschaftsfoerderung.velbert.de.