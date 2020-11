Die Polizei Wesel sucht einen dunklen Nike-Rucksack, in dem sich illegale Drogen befinden. Sie geht davon aus, dass ein Unbekannter den Rucksack aus einem Wald östlich des Bahnhofs Voerde mitgenommen hat. Dort, zwischen den Bahngleisen und dem Sternbuschweg, versteckten ihn Drogendealer am Mittwoch.



Die Polizei warnt: Vor allem für Kinder kann der Konsum gefährliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Ein holländischer Lieferant und der Käufer von einem Kilogramm Marihuana hatten die Drogen bei der Flucht vor der Polizei an Komplizen weitergegeben. Sie legten den Rucksack in dem Wald ab. Den Ermittlern gelang es, den Lieferanten und Käufer festzunehmen.

Hinweise zum Verbleib des Rucksacks nehmen die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0281/107-4311 (bis 16 Uhr) und die Polizei Voerde (ab 16 Uhr) unter 02855 / 9638-0 entgegen.