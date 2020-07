Die Polizei Voerde sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch am Rathausplatz, der sich gestern Vormittag/Mittag ereignete. Die Polizei schreibt:



"Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr, schlugen Einbrecher am Rathausplatz an einem Reihenhaus eine Fensterscheibe ein und drangen in das Haus. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob und was die Einbrecher stahlen kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0. "