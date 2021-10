Die Polizei sucht Hinweise zu einem Autofahrer, der am Sonntag, 24. Oktober, gegen 21.30 Uhr einen Unfall begangen hat und danach einfach weiter gefahren ist.

Der Unbekannte war zu der Zeit auf der Spellener Straße in Fahrtrichtung Hindenburgstraße in Voerde unterwegs. Er fuhr dabei ein Straßenschild um und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto. Der flüchtige Autofahrer hat dabei eine Radkappe von "Opel" verloren. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen grauen Citroen Jumpy Van. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde unter Tel. 02855/96380.