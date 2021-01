In der Nacht von Montag, 25. Januar, auf Dienstag, 26. Januar, ereignete sich an der Königsberger Straße eine Sachbeschädigung.

Nach ersten Ermittlungen schossen Unbekannte in der Nacht mit einer Schusswaffe auf ein Geschäft. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei in Dinslaken hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064/622-0.