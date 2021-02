Am Nachmittag des 27. Februar kam es gegen 15.05 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Voerde.

Zwei männliche Personen verhielten sich im Laden bereits verdächtig und wurden durch eine Mitarbeiterin beobachtet. Die beiden Männer hielten sich zunächst im Kosmetikbereich auf und wurden kurze Zeit später im Kassenbereich von einer 22-jährigen Mitarbeiterin angesprochen. Die Männer wollten sich offenbar nicht kontrollieren lassen, schubsten die 22-Jährige zu Boden und flüchteten aus dem Markt in Richtung Böskenstraße. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden

Männer waren nach Zeugenangaben etwa 20-25 Jahre alt und führten Rucksäcke mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache in Voerde unter der Rufnummer 02855/9638-0 zu melden.