Im Dezember 2019 wurde der Rettungsdienstbedarfsplan durch den Kreis Wesel beschlossen. Bestandteil des Rettungsdienst-Bedarfsplanes ist die Stationierung eines Rettungswagens im Stadtgebiet Voerde an sieben Tagen in der Woche im 24 Stunden Dienst.

Zum Thema informiert die Voerder Stadtverwaltung: Da zurzeit noch kein endgültiger Standort für die Rettungswache Voerde gefunden wurde, ist seitens des Kreises eine Interimslösung in Form einer Container-Wache am Standort Grenzstraße geplant. Aufgrund dessen, dass die Umsetzung der Interimslösung noch einige Monate in Anspruch nehmen wird, wurde seitens des Kreises Wesel in Verbindung mit der Stadt Voerde und den Feuerwehren Voerde und Dinslaken eine Übergangslösung erarbeitet.

Um für die Bürger der Stadt Voerde schnellstmöglich verkürzte Hilfsfristen realisieren zu können, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Voerde bereit erklärt, übergangsweise Räume für das Personal des Rettungsdienstes zur Verfügung zu stellen.

Ab dem 1. Oktober 2020 wird tagsüber an sieben Tagen in der Woche ein Rettungswagen am Feuerwehrgerätehaus an der Bahnhofstraße in Voerde stationiert sein. Nach Fertigstellung der Interimslösung an der Grenzstraße erfolgt die definierte Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.