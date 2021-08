Eigentlich hatte ich die Idee, Frösche am Teich meines Nachbarn zu fotografieren.

Freundlicherweise hatte dieser nichts dagegen und erlaubte mir, wann immer ich Zeit und Lust hatte, sein Grundstück zu betreten. Im hinteren Teil seines Gartens befindet sich ein idyllisch gelegenerTeich. Mir wurde für meine Bequemlichkeit sogar ein Stuhl zur Verfügung gestellt.

Also pendelte ich mehrmals am Tag zwischen meiner Wohnung und dem Garten des Nachbarn hin und her und erhielt zu meiner Freude einen eigenen Schlüssel für die Gartenpforte.

Oft blieb ich völlig unbemerkt und verschwand schnell wieder. Einige Male erhielt ich ein leckeres Tässchen Kaffee und wir plauderten über Gott und die Welt, dann zog sich meine Fotopirsch etwas länger hin.

Die Frösche kennen mich jetzt. Ein paar davon habe ich „geschossen“.

Hauptsächlich habe ich aber Libellen fotografiert, was gar nicht meine Absicht war, so circa 300 Stück.

Nachfolgend einige schöne Exemplare.

Die richtig großen Libellen habe ich leider nicht erwischt, das macht aber nichts, denn der Sommer ist ja noch nicht ganz vorbei und mein Nachbar zur linken Seite hat auch einen schönen Teich.

Es wird Zeit, auch mit ihm ein paar freundliche Worte zu wechseln.

Ich freue mich schon auf den Kaffee.