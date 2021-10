Der Förderverein der „Schinkelkirche“ in Götterswickerhamm freut sich, dass nach langer „Corona-Auszeit“ wieder ein Konzert in der Kirche stattfinden kann. Das Ensemble "Colours of Brass" sorgt mit einem Bläserkonzert für Furore.

Bereits an der Kleidung lässt sich erkennen - dieses Ensemble treibt es bunt! Regelmäßig machen die zehn MusikerInnen von "Colours of Brass" ihren Namen in Konzerten zum Programm und zeigen ihrem Publikum, wie groß die Farbpalette der Blechbläsermusik ist. Der gemeinsame Klang ihrer Instrumente erzeugt ein buntes Farbbild, bei dem sowohl einzelne Farbnuancen als auch Mischfarben den Reiz des Zuhörens ausmachen. Sie präsentieren ihr neues Programm „Franken Rot-Weiß“. Von mächtigem Blechsound bis solistische Besetzung, von Klassik bis Moderne, von laut bis leise - für jeden ist etwas dabei.

Also bitte vormerken: Samstag, 30. Oktober, Kirche Götterswickerhamm, Dammstraße, 46562 Voerde; Beginn: 18 Uhr, Einlass: 17 Uhr. Es gilt die 3G-Regel / begrenztes Kartenkontingent (Eintritt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro für Schüler und Studenten): Vorverkauf: Lesezeit, Voerde; Buch & Präsent Mila Becker, Friedrichsfeld; Schreibwaren Groos, Voerde; Buchhandlung Korn, Dinslaken.