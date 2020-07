Nur eine Veranstaltung während der Pandemie bis jetzt ausgefallen

Die letzte Veranstaltung der Kulturspielzeit 20149/20 fand am 11. März im Rathaus der Stadt Voerde statt, dann kam Corona und alles änderte sich. So mussten die nachfolgenden Termine aus den bekannten Gründen abgesagt werden. Während das Konzert von Bernhard Bücker zum Beethovenjahr 2020 ganz ausfiel, wurden allerdings für alle anderen Ersatztermine gefunden.

Nun stellte Werner Schenzer, Leiter der VHS, voller Vorfreude das Programm für die Spielzeit 2020/21 vor. Auch Bürgermeister Dirk Haarmann schaut erwartungsvoll dem Neuanfang nach einer nicht nur auf kultureller Ebene entbehrungsreichen Zeit. „Die Disziplin der Voerder Bürgerinnen und Bürger macht es uns erst möglich, die Veranstaltungen wieder aufzunehmen“, ist sich Haarmann sicher und freut sich, „auch den Künstlern wieder die Möglichkeit bieten zu können, ihr Brot zu verdienen“.

Selbstverständlich werden alle Veranstaltungen unter den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie Hygieneabstand und Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes durchgeführt. So werden beispielsweise die Plätze in der Aula des Schulzentrums Nord auf 250 Personen begrenzt, während bei den historischen Vorträgen im Sitzungssaal des Rathauses maximal 60 Gäste Platz finden werden.

Werner Schenzer betont, „Wir tun alles für die Sicherheit unserer Gäste, und zwar weit über das Geforderte hinaus“.



Bezahlung erst ab drei Wochen vor der Vorstellung

Um den Zuschauerinnen und Zuschauern unnötige Wege und Unannehmlichkeiten zu ersparen, können die Buchungen online oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen, -Schenzer: „60 % unserer Gäste kaufen ihre Tickets in den Vorverkaufsstellen“ – frühzeitig vorgenommen werden. Die Abbuchung der Beträge erfolgt erst ab drei Wochen vor der jeweiligen Vorstellung. Man sei sich bewusst, dass die Pandemie längst nicht vorbei sei und man immer noch auf Sicht fahren müsse.

Die Bekanntgabe des Programms erfolgt online ab dem 27. Juli 2020 auf der Seite der Volkshochschule , als Printausgabe ab dem 03. August 2020.

Comedy, Kabarett, Lesungen, Vorträge und Theater

Ein breit gefächertes Programm erwartet die Voerder. So werden Comedians wie „de Frau Kühne“ mit ihrem Schuldeingeständnis „Okay, mein Fehler“ am 17. April 2021 und Kai Magnus Sting mit der Frage „Sonst noch was?“ am 27. Februar 2021 die Zwerchfelle der Anwesenden in der Aula des Schulzentrums Nord ebenso strapazieren wie die Kabarettisten Jürgen Becker, der am 21. November 2020 die Ursache in der Zukunft sieht und Ludger Kazmierczak am 29. Januar 2021 mit der Entschuldigung „Nix für Ungut“. Beide ebenfalls in der Aula des Schulzentrums Nord.

Einen Multimedia Vortrag der Extraklasse über „Eine Welt im Wandel“ bietet Arved Fuchs am 18. März in der Aula. Der Vortrag behandelt den Klimawandel in der Arktis.

Zwei Musicals lassen die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen, „Dancing Queen- Das ABBA Musical“ am 30. Oktober dieses Jahres und „Peter Wölkes Voerder Neujahrskonzert“ am 09. Januar 2021. Für beide sind für den Fall der erhöhten Nachfrage optional Zusatztermine vorgesehen, und zwar jeweils am nächsten Tag. Ob diese stattfinden, wird jeweils drei Wochen vorher bekanntgegeben.

Bernhard Bücker wird mit einigen Solisten am 21. März 2021 in der evangelischen Kirche zu Götterswickerhamm mit Werken von Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi und Ernest Bloch für einen musikalischen Hochgenuss sorgen.

Historisch wird es mit Vorträgen von Michael Dahlmann über die „Märzunruhen 1920 in Dinslaken- Voerde- Wesel“ am 24. September 2020, Wilhelm Kolks (Der Rheinübergang 1945 in Voerde) am 29. Oktober 2020, der Buchpräsentation „Voerder Geschichten“ von Michael Dahlmanns am 12. November 2020 sowie dem doppelten Sprachportrait „Der rechte und der linke Niederrhein“ am 11. März 2021. Diese Vorträge finden ebenso im Rathaussaal statt, wie die Theaterstücke für Kinder „Kommissar Gordon“ am 15. November 2020 und Tigerwild am 24. Januar 2021.

Ebenfalls im Rathaussaal gastiert am 23. Januar 2021 das Ensemble des Landestheaters Burghofbühne mit der szenischen Lesung „Niemand hat gesagt, dass du ausziehen sollst“.

Ihren neuesten Niederrhein Krimi „Das Alpaka“ stellt das Schriftsteller Duo Renate Wirth und Thomas Hesse im Rahmen einer Lesung am 04. Oktober 2020 im Rassegeflügelzuchtverein vor. „Zwar ist ein Alpaka alles andere als Geflügel“, stellt Schenzer mit einem Schmunzeln fest, „Dafür“, ergänzt Bürgermeister Haarmann, „stehen wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt wirklich Alpakas auf der Weide“.

Auch der Thekentratsch kommt nicht zu kurz. Dafür sorgen Heike Becker und Kerstin Saddeler-Sierp am 25. und 26. September 2020 mit "Feste drücken" in der Aula des Schulzentrums.

Vorträge werden als Video auf Homepage gestellt

„Die Vorträge werden auf Video aufgenommen und etwa eine Woche später auf unserer Website für eine gewisse Zeit online zur Verfügung gestellt“. erklärt Schenzer. So könnten sich diese auch diejenigen, welche keinen Platz mehr bekommen haben, genießen.

Für alle Veranstaltungen bitten die Organisatoren darum, den Hygiene- und Sicherheitsanweisungen der Mitarbeiter Folge zu leisten. Vom Anstellen bis zur Einnahme des Sitzplatzes herrscht Maskenpflicht. Da auch die Sitzplätze den Abstandsregelungen entsprechen, können dort die Masken abgenommen werden.

Randolf Vastmans