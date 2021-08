Nach einer längeren coronabedingten Zwangspause starten nach den Sommerferien wieder die drei Englischkurse "50plus" der Kolpingsfamilie Voerde. Sie finden jeweils außerhalb der Ferien wöchentlich wahlweise am Dienstag- oder Freitagvormittag im Pfarrheim der Gemeinde St. Peter Spellen statt.



Die 90-minütigen Englischkurse richten sich an alle über 50-Jährigen, die entweder nie vertieft Englisch gelernt haben oder deren Englischkenntnisse im Laufe der Jahre größtenteils „verschüttet“ sind. Gemeinsam erweitern die rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Wortschatz wichtiger Vokabeln der englischen Sprache, um z. B. für Urlaubsreisen auf Englisch allgemeine Dinge des Alltags zu benennen, sie zu erfragen und auf Fragen zu antworten. Im weiteren Verlauf kommt dann auch ein bisschen Grammatik hinzu. Die erfahrene Kursleiterin achtet darauf, dass ein angemessenes Lerntempo zu jeder Zeit gewährleistet ist. Der Spaß am gemeinsamen Lernen, Vertiefen und Anwenden einer Fremdsprache steht dabei stets im Mittelpunkt.

Interessierte können jederzeit einsteigen. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Kolpingsfamilie www.kolping-voerde.de. Telefonische Anmeldungen und Fragen nimmt der Bildungsbeauftragte Ludwig Kuster, Telefon 02855-6188, entgegen.