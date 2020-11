Dem Jugendzentrum Voerde ist es trotz Corona möglich, unter Berücksichtigung entsprechender Hygienemaßnahmen, eine begrenzte Anzahl an Kindern und Jugendlichen zu betreuen.

Dienstags haben Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit Specksteine zu gestalten. Aber auch die Mädchengruppe findet sich dienstags zusammen. Mittwochs haben die Besucher wie gewohnt die Möglichkeit, sich beim Töpfern kreativ auszuleben. Beim Karaoke kann zur Wunschmusik gesungen werden, was, wenn gewollt, auch aufgezeichnet und auf CD mit nach Hause genommen werden kann.

Am Donnerstag sind Jugendliche eingeladen an einem Turnier teilzunehmen - ob Billard, Dart, Tischtennis oder Airhockey, die Möglichkeiten variieren. Zusätzlich findet auch der Filzkurs statt. Freitags haben die Besucher die Möglichkeit beim Modellieren mit verschiedenen Materialien kreativ zu sein und ihr Geschaffenes mit nach Hause zu nehmen. Der beliebte Kinonachmittag ist nun auf zwei verschiedene Altersgruppen aufgeteilt. Anmeldungen für das neue Programm sind seit dem 3. November telefonisch unter 02855/969148 möglich.

Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bietet das JuZ Voerde auch das “Basteln To Go” an. Hier kann vorbereitetes Bastelmaterial abgeholt und zuhause verarbeitet werden. Auf der Homepage des Jugendzentrums Voerde, aber auch in den sozialen Medien veröffentlicht das JuZ-Team zusätzlich Ideen zum Mitmachen. Neben dem regelmäßig erscheinenden Kochrezepten finden sich auch Bastelangebote mit Anleitung und Video. Auch kleine Quizes und Rästel bietet das JuZ Voerde an.