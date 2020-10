Das Gasthaus Jedermann im Zentrum Voerdes möchte seinen Besuchern künftig in loser Reihenfolge an Sonn- und Feiertagen anspruchsvolle Unterhaltung bieten.

„Kultursalon am Sonntagnachmittag“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die am 1.November beginnt. Dann wird Werner Seuken, weit über die Region hinaus als Sprecher in öffentlichen Lesungen, kulturhistorischen Vorträgen und Hörbüchern bekannt, die spannende Erzählung „Die Morde in der Rue Morgue“ von Edgar Allan Poe vortragen. Der Gitarrist und Sänger Cesare Siglarski, der ständig im gesamten Rhein-Ruhr-Gebiet und darüber hinaus auch wiederholt im Ausland auftritt, wird die Lesung stimmungsverstärkend musikalisch umrahmen.

Baldige Anmeldung erwünscht

Edgar Allan Poe war ein Meister des akribisch kalkulierten Schreckens. Er plante das Grauen mit mathematischer Präzision. Mit der Erzählung „Die Morde in der Rue Morgue“ begründete er die moderne Detektivgeschichte. Nur ein genialer Ermittler wie der Held dieser Erzählung, Auguste Dupin, ist in der Lage, den hier vorliegenden ungeheuren Mordfall aufzuklären.

Das Gasthaus Jedermann verfügt über einen großen Veranstaltungssaal, in dem die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen leicht einzuhalten sind. Um die Sitzmöglichkeiten für die Veranstaltung einzurichten, ist eine baldige Anmeldung erwünscht.

Folgende weitere Veranstaltungen in der Reihe, jeweils um 16 Uhr, ebenfalls mit Werner Seuken und Cesare Siglarski, sind geplant: Sonntag, 29. November: Weihnachten in Irland. Heitere Geschichten und Lieder. Sonntag, 6. Dezember: Feier zum Nikolaustag. Geschichten und Lieder für Kinder. Der Nikolaus kommt persönlich. Sonntag, 27. Dezember: Sherlock Holmes als Weihnachtsdetektiv: Der blaue Karfunkel. Eine Erzählung von Arthur Conan Doyle.

Information und Anmeldung: Gasthaus Jedermann, Grutkamp 2, Ecke Bahnhofstraße, 46562 Voerde, Rufnummer 0177 70 68 244.