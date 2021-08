Das Künstlerpaar Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl hat den Kontakt zum Publikum sehr vermisst – es mussten pandemiebedingt 94 Veranstaltungen abgesagt werden - und freut sich sehr, dass nun wieder Live-Events möglich sind.

Die beiden werden am 10. September um 19 Uhr, mit einem literarisch-musikalischen Krimiabend im Strandbad Tenderingssee "Tender" in 46562 Voerde zu Gast sein.

Ostfriesenzorn und Rupert Undercover

Klaus-Peter Wolf hat sowohl seinen Roman „Ostfriesenzorn“ als auch „Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd“ im Gepäck. Beide Romane stiegen sofort von Null auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste ein und hielten sich dort über Monate in den Top Ten. Mit „Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd“ ist dies zum 13. Mal in Folge gelungen.

In Klaus-Peter Wolfs Romanen spielt Dinslaken eine wichtige Rolle – so hatte im ersten Band der Rupert-Trilogie der sadistische Killer seinen Unterschlupf in Dinslaken und im neuen Roman „Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd“ sind die Lichtburg und das Restaurant Zorbas Schauplätze der Handlung. Im Autokino der Lichtburg feierte Klaus-Peter Wolf im letzten Jahr eine außergewöhnliche Romanpremiere, bei der auch der Darsteller des Rupert in den Verfilmungen, Barnaby Metschurat, anwesend war.

Die Ostfriesenkrimis werden vom ZDF verfilmt und zur besten Sendezeit, samstags um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Die von Bettina Göschl gesummte Erkennungsmelodie ist inzwischen ein Markenzeichen der Reihe geworden. Auch die Hörbücher der Reihe werden damit eröffnet und bei jedem literarisch-musikalischen Krimiabend ertönt zunächst Bettina Göschls Stimme.

Klaus-Peter Wolf

Klaus-Peter Wolf, 1954 in Gelsenkirchen geboren, lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden, im selben Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Wie sie ist er nach langen Jahren im Ruhrgebiet, im Westerwald und in Köln an die Küste gezogen und Wahl-Ostfriese geworden. Seine Bücher und Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bislang sind seine Bücher in 26 Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft worden. Mehr als 60 seiner Drehbücher wurden verfilmt, darunter viele für »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Der Autor ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Die Romane seiner Serie mit Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen stehen regelmäßig mehrere Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.

Die ersten sechs Ostfriesenkrimis wurden bereits von der Schiwago-Filmproduktion fürs ZDF verfilmt und begeisterten Millionen Zuschauer.

Noch in diesem Jahr sollen „Ostfriesenmoor“ und „Ostfriesenfeuer“ verfilmt werden. In jedem Film haben Klaus-Peter Wolf und seine Frau Bettina Göschl einen Cameo-Auftritt. Bettina Göschl summt die Titelmelodie.