Nicht abgesagt, sondern um ein Jahr verschoben wird das neunte gemeinsame Konzert der weiterführenden Voerder Schulen und der Musikschule Voerde e. V. unter dem Namen „Youth on Stage“, das durch den Lions-Club Voerde ermöglicht wird.

Die Veranstaltung sollte musikalisch engagierten Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu einem Bühnenauftritt vor großem Publikum geben. Einer größeren Öffentlichkeit sollten die Talente und Fähigkeiten vorgestellt werden, die sich die Jugendlichen der teilnehmenden Schulen im Unterricht, in Schul-AGs oder in freiwilligen Musikgruppen angeeignet haben..

Der Erlös dieser vom Lions-Hilfswerk Voerde e.V. organisierten Veranstaltung sollte wie bisher zu 100 % den beteiligten Schulen zu Gute kommen, und zwar für Projekte, die bislang keine oder nur unzureichende finanzielle Unterstützung erfahren haben. Besonders ist dabei natürlich an die Förderung des Musikunterrichtes gedacht, aber auch andere Anliegen der Schulen sollten Berücksichtigung finden. Die vielen Teilnehmer - mehr als 700 Erwachsene und Jugendliche - sowie großzügige Sponsoren haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass in den Schulen jeweils rund 10 000 Euro und mehr zur Verfügung gestellt werden konnten.

Aufgrund von Informationen und Anweisungen des Schulministeriums NRW zum Umgang mit dem Corona-Virus sowie anderer Landesbehörden zum Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen musste der Lions-Club Voerde Youth on Stage 2020 verschieben. Ein neuer Termin ist für März 2021 geplant.

Das Geld erworbener Karten wird an den jeweiligen Ausgabestellen zurückgegeben werden.