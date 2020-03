Digitalisierung an Schulen ist gar nicht so rückständig wie oft vermutet wird. Mit der Schließung der Schulen wurden Konzepte umgesetzt um den Schülerinnen und Schülern in Voerde die Zeit bis zu den Osterferien möglichst lehrreich zu gestalten. Die Comenius Gesamtschule in Voerde verfügt z.B. über eine eigene „Cloud Lösung“, die über einen Elternbrief den Schülern zur Verfügung gestellt wurde. Darauf haben zuvor die jeweiligen Lehrkräfte ihre vorbereiteten Unterrichtsmaterialien bereitgestellt. Dabei stehen die Lernpfade sowie unterrichtsbegleitendes Material zum Download bereit.

Viele Eltern übernehmen nun den „Unterricht zu Hause“. Die Aufgaben sollen aber nur zum Erhalt des Wissens beitragen, die Wartezeit erträglich gestalten und fließen nicht in eine spätere Benotung ein.

Die anstehenden Praktika der 9er Jahrgänge mussten leider abgesagt werden.

Schule 2.0 geht also in solchen schwierigen Zeiten mit großen Schritten voran. Ein Weg der Digitalisierung, den man sich gerne schon früher gewünscht hätte.