Die nächste Voerder Müllsammelaktion des "ach so e.V." findet am 9. April von 11 bis 13 Uhr in der Voerder Innenstadt statt. Der Treffpunkt ist der Rathausplatz in Voerde.



Interessierte sind gerne eingeladen mitzuhelfen. Weitere Clean-Ups in Voerde werden jeweils am zweiten Samstag im Monat an wechselnden Orten stattfinden.

Dinslaken am dritten Samstag im Monat

In Dinslaken wird wie immer am dritten Samstag im Monat, ebenfalls von 11 bis 13 Uhr Müll gesammelt. Am 16. April ist der Treffpunkt am Parkplatz Schloßstraße Ecke Südstraße (ganz hinten, kurz vor der Kreuzung zur A59).

Wie immer werden Helfer mit Müllzangen und Müllsäcken ausgestattet.

Anmeldungen zwecks Zangenplanung an filiz@achso-dinslaken.de. Spontanes Erscheinen geht jedoch ebenfalls.